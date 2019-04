Homberg rechnet sich im Derby gegen Brunslar/Wolferhausen durchaus etwas aus

Schwalm-Eder – Ein Nachholspieltag lädt zum Osterspaziergang mit Ziel Fußball-Gruppenliga ein. Dabei stehen die Top-Teams des TSV Wabern, FC Körle und SG Brunslar/Wolfershausen vor kniffligen Aufgaben. Alle Spiele starten am Samstag um 15.30 Uhr.

FC Homberg - SG Brunslar/Wolfershausen. Gemessen am Punktekonto geht die SG (44) gegenüber dem FCH (27) als Favorit in die prestigeträchtige Partie. Die Formkurve spricht indes durchaus für die Gastgeber. Die boten beim 1:1 in Bad Wildungen die beste Saisonleistung, die Gäste enttäuschten dagegen bei der 0:1-Heimpleite im Duell mit Schlusslicht Volkmarsen. Eine ähnlich starke Vorstellung, möglichst mit besserer Chancenverwertung, soll aus Gastgebersicht drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt bringen. Eine Sorge, die die seit Monaten auf einem der ersten Tabellenplätze stehende Elf von SG-Trainer Timo Rudolph nicht kennt. Aktuell hat der Drittplatzierte jedoch mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. So fehlen weiterhin Leon Folwerk und Philipp Zwicker. Dazu gesellen sich Yannik Grenzebach (verletzt) und Michael Kördel (Dienst). Hoffnung besteht auf die Rückkehr von Angreifer Marco Wollmann. Das gilt auf der Gegenseite für Kapitän Steffen Keller und Sascha Grenzebach.

FSG Buchenberg/Ederbringhausen - TSV Wabern (in Buchenberg). Ein heißer Tanz wartet auf den Tabellenzweiten beim Aufsteiger in Buchenberg. Denn die Hausherren, angeführt von Spielertrainer Mario Amert, stehen in der Tabelle nur drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Mit drei Siegen im Rücken, alle ohne Gegentor, reist die Elf von TSV-Coach Kim Sippel indes mit breiter Brust an den Edersee. Gerade Emin Dag, zuletzt mit einem Hattrick gegen Goddelsheim, und Fabian Korell sind immer für einen Treffer gut. Dem Ranglistenzweiten winkt eine lukrative Relegationsrunde sowie der Aufstieg in die Verbandsliga. Ausreichend Motivation ist vorhanden.

SG Goddelsheim/Münden - FSG Gudensberg (in Münden). Der eigentlich freie Ostersamstag wurde vom Klassenleiter mit Nachholspielen belegt. Dem Wunsch der FSG nach Verlegung auf den Ostermontag zudem vom Gastgeber nicht entsprochen. So reist der zuletzt dreimal in Reihe siegreiche Tabellenfünfte mit seinem letzten Aufgebot nach Lichtenfels. Auch Torjäger Tom Siebert muss verletzt passen. Allein Tim Prüfer steht als Option wieder zur Verfügung. „Wir müssen aus dieser misslichen Lage das Beste machen, vielleicht gelingt uns ja dennoch eine Überraschung“, erklärt FSG-Trainer Andre Fröhlich.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - SG Bad Wildungen/Friedrichstein (in Felsberg). Gemessen am Saisonverlauf starten die Gäste als klarer Favorit in diese Begegnung. Denn als Sechster mit 39 Punkten liegen die Badestädter 13 Zähler vor den Gastgebern. Und gingen schon in der Hinrunde mit 7:1 als klarer Sieger vom Platz. Doch beim 1:1 gegen Körle bewies die Elf aus der Dreiburgenstadt zuletzt, dass sie auch gegen die Spitzenteams bestehen kann. „Die Konkurrenz punktet auch, daher zählt für uns nur ein Sieg“, betont FV-Trainer Oliver Seifert. Der mit dem Kader des Vorsonntags antritt, ergänzt durch Julian Sattelmacher. (zkv)