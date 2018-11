Im Kellerduell haben Homberg und Mengsberg einiges gutzumachen

Homberg. Mit dem FC Homberg und dem TSV Mengsberg stehen sich am Sonntag ab 14.30 Uhr im Stellbergstadion der Kreisstadt zwei vor der Saison zum Feld der Mitfavoriten gezählte Gruppenligisten gegenüber.

Die, soviel ist nach nun gut der Hälfte der Saison klar, als abstiegsgefährdete Teams mit aktuell 18 Punkten als 12. (TSV) sowie 13. (FCH) der Tabelle weit unter ihren Erwartungen geblieben sind.

Bei gleicher Punktzahl gehen beide Teams mit recht unterschiedlichen Gemütsverfassungen ins Kellerduell. Denn während die Gastgeber von den letzten sieben Spielen nur eine Partie beim 3:1 gegen Spitzenreiter Melsungen siegreich beendeten, gelang es den Gästen nach gleichfalls enttäuschendem Saisonverlauf binnen einer Woche mit zwei Siegen sowie einem Remis den Hebel herum zu reißen. Die Kreisstädter mussten verletzungsgeplagt schon 31 Spieler einsetzen. Was für den Klub, der drei Seniorenteams im Spielbetrieb hat, kein Problem darstellt. Schwierigkeiten ergaben sich zumeist daraus, dass Akteure vom Stammpersonal nicht gleichwertig ersetzt werden konnten.

Seitz und Keller fraglich

Vor allem Spielertrainer Florian Seitz fehlte beim 0:3 gegen Schlusslicht Volkmarsen an allen Ecken und Enden. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften, und da werden wir eine Reaktion zeigen“, erklärt Hombergs Übungsleiter kämpferisch. Durchaus begründet, denn mit Stefan Graf, Jonas Heymell und Dennis Ciemenga stehen gleich drei Alternativen zur Verfügung. Unklar ist dagegen, ob auch die angeschlagenen Hannes Seitz und Steffen Keller wieder auflaufen können.

In Mengsberg weiß man gleichfalls um die Bedeutung von sogar zwei Trainern, die auch als Spieler eingesetzt werden. So sorgten Daniel Hainmüller und Fabian Hett nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Dardan Rama für die nötige Stabilität beim 0:0 in Kirchberg, als ihre Elf zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer blieb. Mit den beiden als defensivstarke Spielerpersönlichkeiten gelang nachfolgend der 3:0-Sieg in Volkmarsen sowie ein 3:1 gegen Goddelsheim. „Wir wollen hinten wieder gut stehen, vorne sind wir immer für einen Treffer gut“, blicken die Trainer zuversichtlich auf die Partie am Stellberg. Zu der Dennis Huber wieder in den Kader zurückkehrt. (zkv)