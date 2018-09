Konstanz spricht für Melsungen 08 im Spitzenspiel in Wabern 

Wabern/Melsungen. Die aktuelle Tabelle scheint das Gegenteil zu beweisen, aber die Partie zwischen dem TSV Wabern und Melsungen 08 ist das Topspiel der Fußball-Gruppenliga. Anpfiff auf dem Sportplatz am Reiherwald ist heute um 18.15 Uhr.

Der TSV rangiert derzeit zwar nur auf dem elften Tabellenplatz, aber es gibt kaum einen Zweifel daran, dass die Mannschaft von Trainer Kim Sippel das Feld bald von hinten aufrollen wird. Dort, wo die Waberner hinwollen, ist der MFV 08 bereits gelandet, denn die Melsunger liegen auf Rang zwei.

1.Die Bilanz: In den vergangenen zehn Jahren sind die beiden Mannschaften in der Gruppen- beziehungsweise Verbandsliga insgesamt sechsmal aufeinander getroffen. Die Bilanz spricht für Wabern, denn der TSV hat bei zwei Niederlagen viermal gewonnen. In der vergangenen Saison gab es am Reiherwald einen 2:1-Erfolg und auf der Freundschaftsinsel gar einen 5:1-Sieg.

2.Die Form: Konstant kann man die Form beim TSV Wabern nicht nennen. So folgte einem 12:1 gegen Eintracht Edertal eine 2:3-Niederlage beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. Auch mit dem jüngsten 2:2 gegen Buchenberg/Ederbringhausen war Sippel nicht zufrieden. Anders die Bartenwetzer: Der MFV hatte beim 1:2 in Volkmarsen Pech in der Schlussphase und verpasste es zuletzt, seine Überlegenheit beim 0;0 in Korbach mit einem Treffer zu krönen. Dennoch war Trainer Christian Leck zufrieden, zumal seine Mannschaft die restlichen vier Begegnungen für sich entschied.

3.Das Personal: Beim TSV betrifft eine der Personalien den Trainer selbst. Kim Sippel wird heute das Tor hüten, da Max Korell in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht. Unklar ist, ob die beiden etatmäßigen Stürmer Fabian Korell und Emin Dag auflaufen können, aber Sippel bleibt gelassen, weil er auch den Stürmern der zweiten Reihe vertraut. Martin Mühlberger, Sebastian Kraus, Florian Korell und Fabian Hofmann sind denkbare Alternativen. Sorgenfrei ist auch Leck nicht, denn der MFV würde den angeschlagenen Mario Kilian sehr vermissen, während Tobias Fromann definitiv ausfällt.

4.Die Taktik: Sippel ist dabei, seine Mannschaft davon zu überzeugen, dass sich zum schön anzusehenden Kombinationsfußball auch - wie er es nennt - die „Grundtugenden“ gesellen müssen: Einsatz, Wille, Leidenschaft. „In diesen Breichen hatten wir zuletzt Defizite“, sagt der Waberner Trainer. Leck dagegen ist zufrieden und hat bisher nur eine Schwachstelle bei seiner Mannschaft entdeckt. „Es wird Zeit, dass nicht nur Carlos Michel und Mario Kilian Tore schießen“, sagt Melsungens Trainer.

5.Die Perspektive: Sippel glaubt nicht, dass die Waberner Berg- und Talfahrt anhält und ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft bald in der Spitzengruppe mitmischt. Leck dagegen wäre es recht, wenn sich am Tabellenplatz des MFV nicht mehr viel ändern würde. „Wir wollen oben bleiben und liebäugeln durchaus mit dem Aufstieg“, sagt der MFV-Coach, der seinen Verein im Falle eines Falles gut für die Verbandsliga aufgestellt sieht.