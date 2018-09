Melsungen hat zum Topspiel die Überraschungsmannschaft Brunslar/Wolfershausen zu Gast

Melsungen. Timo Rudolph, Trainer der SG Brunslar/Wolfershausen, gastiert mit der Überraschungsmannschaft der Fußball-Gruppenliga zum Topspiel bei seinem Heimatverein Melsungen 08 (So. 15).

Melsungen 08 gegen die SG Brunslar/Wolfershausen: Vermutlich gibt es nicht viele Kenner der Fußball-Gruppenliga, die diese Partie als Topbegegnung des achten Spieltages vorausgesagt haben. Zwar hat der MFV als Tabellenzweiter die Erwartungen bisher exakt erfüllt, aber dass die SG Brunslar/Wolfershausen am Sonntag ab 15 Uhr als Tabellenführer auf der Freundschaftsinsel antreten wird, ist eine große Überraschung.

Und für Timo Rudolph fühlt es sich an, als wäre am Sonntag Weihnachten und Ostern zugleich. Der Sportplatz auf der Freundschaftsinsel war 27 Jahre land Rudolphs zweites Wohnzimmer, und niemand wundert sich, dass der Trainer der SG Brunslar/Wolfershausen das Gastspiel in Melsungen als Festtag ansieht.

Timo Rudolph hat sämtliche Jugendmannschaften des MFV durchlaufen und 17 Jahre in der „Ersten“ gespielt, ehe er - zusammen mit Sascha Beetz - diese Mannschaft zwei Jahre lang trainiert hat. Das Ende dieses Engagements trübt den Rückblick auf die schon erwähnten 27 Jahre ein wenig, denn Beetz und Rudolph wurden im Dezember 2016 entlassen. Aber der SG-Trainer, der nach wie vor in Melsungen wohnt und arbeitet, freut sich trotzdem auf ein Bierchen mit ehemaligen Weggefährten.

Vorher aber will er die SG Brunslar/Wolfershausen so gut coachen, dass die Mannschaft auch in Melsungen bestehen kann, er sagt aber auch: „Der MFV ist Favorit.“

Effektives Umschaltspiel

Dann stapelt er tief, als er nach der Perspektive bei der SG Brunslar/Wolfershausen gefragt wird und sagt: „Unser Ziel bleibt, den Klassenerhalt zu schaffen, aber wir genießen natürlich den Moment.“ Und warum sorgt die SG jetzt schon seit sieben Spieltagen für Furore? Das Team beherrscht, was die deutsche Nationalmannschaft gerade lernt. Offenbar ist es Timo Rudolph schnell gelungen, seinen Spielern effektives Umschaltspiel beizubringen.

Morgen aber wird es schwer, die Spezialität zu praktizieren, denn Melsungens Trainer Christian Leck stellt seine Mannschaft stets so ein, dass sie nicht in das sprichwörtliche offene Messer läuft. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Leck sehr zufrieden, obwohl der MFV in den beiden jüngsten Begegnungen das Toreschießen vergessen hat. Vom Gegner ist Christian Leck angetan, denn es ist ihm nicht entgangen, dass sich die SG in den vergangenen Jahren stets verbessert hat. Der Melsunger Trainer sagt: „Die SG ist eingespielt, aber die Mannschaft wird zudem immer wieder durch junge talentierte Spieler ergänzt.“