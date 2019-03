Melsunger FV erwartet FSG Gudensberg zum Topspiel der Gruppenliga

Das wird ein heißer Tanz. Ein Duell zweier Mannschaften, die die (eigenen) Erwartungen übertroffen haben. Und mit hauptsächlich jungen Eigengewächsen begeistern. Spitzenreiter Melsunger FV hat in der Fußball-Gruppenliga die FSG Gudensberg zum Gipfeltreffen zu Gast (So. 15 Uhr, Waldstadion).

Bereits das 2:1 im Hinspiel war ein Leckerbissen. Taktisch hochwertig mit optisch überlegenen Gudensbergern, die indes beim Abschluss Anschauungsunterricht von den Bartenwetzern bekamen. Andre Schnell brachte den MFV-Sieg mit einem Traumtor volley aus 20 Metern in den Winkel auf den Weg. Der Lohn: Eine Einladung ins ZDF-Sportstudio an die Torwand, an der sich zuletzt am 29. August 2015 der Singliser Patrick Wetzel aus dem Schwalm-Eder-Kreis beweisen durfte.

Schnell hatte den 5:0-Auftaktsieg Melsungens gegen Korbach allerdings erkrankt verpasst und ist nun eine Luxussorge, die Trainer Christian Leck umtreibt. „Ich werde wohl dem Einen oder Anderen wehtun müssen“, weiß der 37-Jährige. Denn nicht nur der starke Linksfuß drängt zurück in die erste Elf, die dank der im Vergleich zur Schwächephase im Spätherbst fehlenden Hendrik Schmidt, Tobias Frommann, Alexander Raabe und Niklas Rading deutlich an Qualität gewonnen hat.

Trainer machten B-Lizenz gemeinsam

Auch Angreifer Carlos Michel wird sich nicht erneut mit einem Platz auf der Bank begnügen. Und hat mit dem schnellen Außen Maximilian Klotzke, der beim 5:0 sein Saisondebüt feierte, einen weiteren Konkurrenten aus dem eigenen Stall bekommen. Fehlen wird neben Luca Miedl (Trainingsrückstand nach Kniebeschwerden) wohl lediglich Kevin Koch (Mittelfußprellung).

+ Defensivkünstler: Gudensbergs Spielführer Julian Lauterbach. Foto: Richard Kasiewicz

Auf der Gegenseite müssen Carlos Rohmann (Urlaub), Robin Colella und Pascal Sopp (beide Knieverletzung) passen. Weswegen sich Trainer Andre Fröhlich, der mit Leck gemeinsam 2012 in Grünberg die B-Lizenz bestand, nach fast zwei Jahren Verletzungspause (Knie) wohl selbst als Spieler auf die Bank setzen wird. Und das nach einer guten Vorbereitung, aber nach mehr als vier Monaten Pause noch ohne Spielpraxis in 2019. „Dadurch können wir befreit aufspielen und sind bereit, gleich wieder voll gefordert zu sein“, betont Fröhlich.

Einer, der seine Chance im Team um Kapitän Julian Lauterbach nutzen möchte, ist Philipp Wissemann. Dem Eigengewächs bescheinigt sein Coach eine besonders gute Frühform und wird ihn von Beginn an im Angriff bringen. Entweder im 3:5:2-System als Stürmer oder bei der 4:1:4:1-Variante als offensiven Außen.