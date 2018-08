Melsunger FV feiert dritten Sieg in Serie ohne Gegentor

Grenzenloser Melsunger Jubel: Tobias Frommann (links) wird von Carlos Michel, der später auch noch traf, für das früheste Tor der Saison geherzt. Top-Talent Kevin Koch (rechts) hat ebenfalls seinen Anteil am Traumstart des MFV.

Melsungen. Wer zu spät kommt, den bestraft der Frommann: Nur 14 Sekunden waren im Derby der Fußball-Gruppenliga zwischen dem Melsunger FV und dem FC Körle gespielt, da hatte der MFV-Angreifer bereits getroffen.

Das war der Anfang vom Ende für die Gäste, die den Bartenwetzern nach dem 3:0 (2:0) und somit dritten Sieg in Serie ohne Gegentor gratulieren mussten.

„Wir hatten schon vor, schnell zum Erfolg zu kommen. Allerdings über Außen, denn eigentlich ist Körle nur schwer mit langen Bällen ins Zentrum zu knacken“, sagte der 28-Jährige. Doch ausgerechnet die kopfballstarke Innenverteidigung mit dem Ex-Melsunger Christian Dobler Eggers und Routinier Marcel Riemann zeigte ungewohnte Schwächen. Zu allem Überfluss hatte Körle auf seine angeschlagenen Mittelfeldstrategen Luis Taube und Maximilian Lohne verzichten müssen.

Körles Trainer hakt Niederlage ab

„Melsungen hat von Anfang an die Tugenden gezeigt, die es in einem solchen Spiel braucht. Wir sind kalt erwischt worden und haken die verdiente Niederlage schnell ab“, gab FCK-Coach Teame Andezion unumwunden zu. Seine Elf kassierte den ersten Treffer in Rekordzeit, weil sich nach einem langen Ball niemand für Hendrik Schmidt zuständig fühlte. Der Mittelfeldspieler wurde zwar geblockt, doch der zweite Ball landete bei Tobias Frommann und der traf. Bitter für die Hausherren: Schmidt verletzte sich dabei unglücklich im Adduktorenbereich und musste gegen Luca Miedl ausgewechselt werden.

Fortan hatte Körle zwar spielerisch mehr zu bieten, war aber nicht ansatzweise gefährlich. Was lange auch für Carlos Michel galt. Melsungens Stürmer fand viermal in Rückhalt Pascal Vaupel seinen Meister (6., 9., 25., 27.). Der fünfte Versuch von Michel saß dann zum 2:0 (33.). Sehenswert lupfte der Angreifer das Leder ins Netz. Aber nur, weil Dobler Eggers sich nach einem weiten Schlag von Miedl verschätzt hatte und Riemann beim Abwehrversuch schlampig zu Werke ging.

Womit das Derby praktisch entschieden war. „Wir haben ganz diszipliniert als Mannschaft gespielt und mussten nur auf Fehler warten“, sagte Frommann. Was zum dritten Treffer führte. Melsungen überfiel Körle nach einem Ballverlust regelrecht durch den Schützen des 1:0 und Feingeist Mario Kilian, der lässig in den Lauf von Joseph Nserat tropfen ließ. Die Flanke des Rechtsverteidigers nutzte Christian Riemenschneider, um als Joker zu stechen (75.).