Spitzenspiel mit besonderen Reiz in Wolfershausen

Schwalm-Eder – Der erste Nachholspieltag in der Fußball-Gruppenliga steht ganz im Zeichen des Gipfeltreffens zwischen der SG Brunslar/Wolfershausen und dem Melsunger FV.

SG Brunslar/Wolfershausen - Melsunger FV (heute 18 Uhr in Wolfershausen). Beide Teams haben die Bühne hergerichtet für den absoluten Kracher des Wochenspieltages. Denn sowohl der Tabellenführer von der Fulda (4:2 gegen Felsberg), als auch der erste Verfolger von der Eder (2:1 in Buchenberg) haben sich mit einem Sieg auf das brisante Derby eingeschossen. Während auf Melsunger Seite Maximilian Kördel mit einem Hattrick glänzte, empfahlen sich bei Brunslar die Abwehrstrategen Sven Hofmeister und Yannik Grenzebach als Torschützen. Die freilich auch im anstehenden Hit gesetzt sind. Schmerzlich vermisst werden dagegen die Stammkräfte Leon Folwerk und Philipp Zwicker (verletzt) sowie Torjäger Marco Wollmann (Dienst). „Wir wollen uns dennoch so teuer wie möglich verkaufen“, betont SG-Trainer Timo Rudolph vor dem Wiedersehen mit seinem Heimatverein.

Einen besonderen Reiz versprüht die Tabellensituation der beiden Kontrahenten. Zwar liegt der MFV mit 47 Punkten drei Zähler vor der SG, doch die könnte, Siege gegen den heutigen Gegner sowie im Nachholspiel gegen Homberg vorausgesetzt, in Kürze vorbeiziehen. Melsungens Trainer Christian Leck grübelt noch über die Startelfformation für den Schlager. Denn gegen Felsberg starteten die Bartenwetzer zunächst ohne ihre Routiniers Mario Kilian und Hendrik Schmidt. „Gerade in englischen Wochen brauchst du eine starke Bank“, erklärt der Coach sein Luxusproblem. In dem die Lösung dieser brisanten Auswärtsaufgabe liegen könnte.

FSG Gudensberg - FC Homberg (heute 18 Uhr). Nach zwei Niederlagen hat die FSG mit dem 5:3-Auswärtssieg gegen Edertal wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dabei wurde deutlich, dass die Gastgeber nur schwer auszurechnen sind, denn bei den fünf Toren zeichneten sich fünf verschiedene Torschützen aus. Dabei trafen Nico Hillebrand und Carlos Rohmann zum dritten Mal in dieser Saison. „Homberg sucht zumeist auch spielerische Wege zum Erfolg“, weist FSG-Trainer Andre Fröhlich darauf hin, dass seine Elf diesmal eine ganz andere Partie erwartet als vor drei Tagen im Edertal. Die Kreisstädter haben sich nach zuletzt zwei Siegen eine gute Basis für die restlichen acht Spiele um den Klassenerhalt verschafft. Und blieben erstmals in dieser Saison zwei Spiele ohne Gegentor. Gelingt dies der Elf von Trainer Florian Seitz in Gudensberg ein drittes Mal, könnte zumindest ein weiterer bedeutsamer Zähler verbucht werden. Unklar ist dabei, ob Kapitän Steffen Keller, gegen Schwalmstadt II mit muskulären Problemen ausgewechselt, auflaufen kann.

SG Kirchberg/Lohne - SG Goddelsheim/Münden (heute 19 Uhr in Kirchberg). Der Saisonverlauf bei den Gastgebern ist gekennzeichnet von einem steten Wechsel von Siegen und Niederlagen. So wäre gegen die punktgleichen Gäste nach der 0:4-Pleite beim Top-Team aus Körle für die Elf vor SG-Torhüter Sebastian Simon wieder ein Erfolgserlebnis/ an der Reihe. Das aus zwei Gründen bedeutsam wäre: Zum einen könnte die Elf um Spielertrainer Paul Graf damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, zum anderen die Revanche für die 1:5-Klatsche aus der Hinrunde gelingen.

TSV Wabern - 1. FC Schwalmstadt II(Do. 19 Uhr). Als Tabellenfünfter mit 38 Punkten ist die Tabellenspitze für Wabern weiter in Sichtweite. Bei neun Punkten Rückstand auf den ersten sowie sechs auf den zweiten Platz darf sich die Elf von TSV-Trainer Kim Sippel jedoch keine Niederlage mehr leisten, soll zumindest die Aufstiegs-Relegation noch realisiert werden. Nach 45 Minuten Sturmflaute in Mengsberg, bei der mit Emin Dag, Fabian Hofmann, Niklas Müller und Martin Mühlberger vier gestandene Akteure auf der Bank schmorten, ist erneut mit Änderungen in der Startelf zu rechnen. Im Gegensatz zu den Schwälmern, die aktuell wie schon in der Hinrunde, die Personalprobleme der ersten Garnitur kompensieren müssen. Was Sinn macht für eine Reserve-Elf wird indes zum Problem für die Elf von Coach Christof Baum im Kampf um den Klassenerhalt.