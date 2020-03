Homberg mit Depperschmidt und Schwalmstadt mit Lindenthal

Gemessen am Hinspiel können die Fans des FC Homberg und des 1. FC Schwalmstadt wieder mit einer spannenden Auseinandersetzung rechnen, wenn sich beide Mannschaften zum Kreisderby der Fußball-Gruppenliga am Samstag ab 16.30 Uhr im Homberger Stellbergstadion gegenüber stehen.

Seinerzeit führten die Kreisstädter zehn Minuten vor Schluss durch einen Doppelpack von Marvin Schmidt mit 2:0. Kassierten jedoch noch die beiden späten Gegentreffer von Jan Niklas Brandner und Marcel Reitz zum 2:2 (82., 87.). Diese Partie fiel in die beste Saisonphase der Gastgeber, damals Tabellenzweiter mit sechs Siegen und einem Remis aus den ersten acht Spielen. Gelingt der Elf von Trainer Florian Seitz nun ein ähnlicher Start in die Restrückrunde, kann sie den Blick weiter nach oben richten. Eine Niederlage freilich würde gegen den favorisierten Tabellenzweiten eine Platzierung im Niemandsland der Tabelle bedeuten. Der wiederum einen Dreier benötigt, um vorne dran zu bleiben.

„Alle Mannschaften sind gegen uns besonders motiviert,“ weiß Schwalmstadts Trainer Atilla Güven. Mit Ausnahme von Ricardo Seck (Fingerbruch) kann er seinen kompletten Kader aufbieten. Also auch wieder Angreifer Leon Lindenthal, der aufgrund einer schweren Verletzung lange fehlte.

Ähnlich gut ist die Personalsituation beim FCH. Alexander Depperschmidt und Can Yilmaz stehen wieder regelmäßig zur Verfügung, allein Marcin Zaleski ist fraglich. „Wir schauen, was uns der Gegner anbietet, wollen dann Lösungen finden“, lässt sich Hombergs Coach Florian Seitz nicht in die Karten schauen.