Homberg vor hoher Hürde beim TSV  Wabern

Volle Kraft voraus: Hombergs Kapitän Stefan Graf ist mit dem FC in Wabern gefordert.

Wabern – Aufstiegsrennen, Abstiegskampf, Kreisduell, Nachbarschaftsderby: Reichlich Brisanz erwartet die Fans der Fußball-Gruppenliga, wenn sich am Sonntag (15 Uhr) in Wabern der gastgebende TSV und der FC Homberg gegenüberstehen.

Die Ausgangslage

Hier der Tabellenzweite Wabern, sechs Zähler hinter Tabellenführer Melsungen, drei vor dem Dritten Körle. Auf der Gegenseite Homberg, nur zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Den letzten Sieg im direkten Vergleich feierte der FCH im Rückspiel der Saison 2015/16 mit 2:0. Danach gab es ein Remis und viermal hieß der Sieger Wabern. Zuletzt im Hinspiel mit 3:2, weil Tim Kleinmann (Meister mit der SG Englis in der B3) in letzter Sekunde einen Freistoß verwandelte.

Die Taktik

Das Team der Gastgeber startet mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie sowie nur einem Gegentor in die Partie. „Wir sind noch variabler geworden, können je nach Anforderung die Grundordnung verändern und stehen defensiv besser“, freut sich TSV-Trainer Kim Sippel vor allem über seine stabile Innenverteidigung um Abwehrchef Michael Janowicz. Vorne haben die beiden Führenden der Gruppenliga-Torschützenliste Fabian Korell (27) und Emin Dag (21) 48 Mal getroffen. Der FCH hinket da mit insgesamt erst 31 Treffern weit hinterher.

In Sachen Taktik hält sich Hombergs Trainer Florian Seitz bedeckt nach zuletzt bitter notwendigen zehn Punkten aus fünf Partien. Spielerisch haben sich die Kreisstädter verbessert. Defizite zeigten sich jedoch in der Chancenverwertung. Wie beim 0:2 am vergangenen Sonntag gegen Goddelsheim.

Das Personal

Angeführt von Kapitän Stefan Graf reisen die Kreisstädter mit dem Aufgebot vom letzten Heimspiel der Saison überhaupt nach Wabern. Allein Urlauber Yalcin Yildiz fehlt. Den Hausherren stehen Christoph Bergmann und Torhüter Maximilian Korell wieder zur Verfügung. Waberns Rückhalt wurde in den jüngsten Spielen famos vom erst 20-jährigen Lukas Martin vertreten.

Der Ausblick

Kann Wabern zumindest den zweiten Tabellenplatz und die Qualifikation zur Aufstiegsrelegation schaffen, winkt erneut ein Spektakel wie Ende Mai 2018, als 1 300 Zuschauer die 2:3-Niederlage gegen den FSV Thalau erlebten. Die Gäste sind anschließen noch in Melsungen, in Körle und abschließend beim Tabellenvorletzten Eintracht Edertal gefordert, um sich das achte Jahr Gruppenliga in Serie zu sichern.