Gruppenliga-Topspiel in Melsungen: Disziplin trifft auf Torhunger

Melsungen. Das sind beste Voraussetzungen für ein Spitzenspiel: Am heutigen Samstag (16 Uhr, Freundschaftsinsel) hat der Melsunger FV die SG Goddelsheim/Münden zu Gast.

Das ist das Topspiel der Gruppenliga, da trifft der Spitzenreiter (30 Punkte) auf den Tabellenzweiten (25). Da misst sich die beste Defensive mit dem zweitbesten Angriff. Da erwartet der Aufstiegsaspirant Melsungen ein Überraschungsteam.

Doch warum läuft es in dieser Saison für beide Mannschaften so reibungslos? Dass der MFV 08 in 13 Spielen nur sechs Treffer zugelassen hat, spricht nicht nur für Torwart Sebastian Nödel sowie die Innenverteidiger Wojciech Bijan und Markus Kurka, sondern auch für den Trainer. Als Christian Leck in der Winterpause der vergangenen Saison bei den Bartenwetzern das Kommando übernahm, konnte von einer stabilen Defensive keine Rede sein. Dann hat Leck seinen Spielern vermittelt, dass nur schnelles Umschalten in beide Richtungen erfolgversprechend ist. „Jetzt denkt jeder Spieler auch an die Defensive“, sagt der Trainer, dessen Mannschaft ausgesprochen gut mit dem von Leck bevorzugten 4-4-2-System zurechtkommt.

Spielertrainer Gutmann fehlt

Aber wie sind die bereits erzielten 39 Treffer der SG Goddelsheim/Münden zu erklären? „Wir haben uns vor allem in Angriff gut verstärkt“, sagt Spielertrainer André Gutmann, der seinem Team in Melsungen wegen einer Sperre nicht nur auf dem Platz fehlen wird, denn auch auf der Spielerbank darf der 31-Jährige nicht Platz nehmen. Zu den Verstärkungen, von denen Gutmann spricht, zählt Daniel Butterweck, der in der vergangenen Saison noch für den Verbandsligisten SC Willingen auf Torejagd ging.

Zudem hat die Mannschaft aus der Gemeinde Lichtenfels in der Nähe von Korbach das Glück, dass ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Gruppenliga reibungslos geschafft hat. Allerdings wird Jonathan Vach in Melsungen fehlen, denn der 18-Jährige leidet an einer Knieverletzung.

Kaum auszuspielende Defensive trifft auf torhungrigen Angriff: Spannend ist die Frage, welches Konzept sich heute auf der Melsunger Freundschaftsinsel durchsetzen wird.