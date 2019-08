Traumstart für die FSG Gudensberg mit 5:0 in Haddamar

Haddamar – Das ist mal eine Ansage: Vor 400 Zuschauern präsentierte sich die FSG Gudensberg im Nachbarschafderby der Fußball-Gruppenliga bei der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar in einer beachtlichen Frühform.

Und kanzelte das gastgebende Team um Spielertrainer Paul Graf mit 5:0 (4:0) ab. „Ich denke, dass meine Mannschaft richtig geil aufgetreten ist und von Anfang an meine Vorgaben umgesetzt hat“, freute sich FSG- Coach Andre Fröhlich. In den ersten 25 Minuten spielte die Gudensberg einer sicheren Abwehr heraus und sorgte bei Kontern über die schnellen Außen Tom Siebert und Nico Döring immer wieder für Gefahr vor dem von Christoph Rausch gehüteten SG-Tor.

Döring nach einem schwachen Abspiel der SG (1.) und Tom Siebert auf dem linken Flügel (4.) setzten die ersten Akzente. Die zunächst größte Chance vergab Neuzugang Döring, der freistehend zu hoch zielte (19.). Wenige Sekunden später verfehlte Siebert aus 20 Metern nur knapp die mögliche Führung (19.). Nachdem sich nun die Gäste damit warm geschossen hatten, machten sie in Rekordzeit alles klar.

Siebert brach den Bann zum 1:0 (25.). Dann machte Neuzugang Andrej Lang mit einem Doppelschlag auf sich aufmerksam. In der 27. Minute ließ er seinen Gegenspieler stehen und lupfte den Ball über Torwart Rausch ins Netz. Um vier Minuten später ein tolles Zuspiel von Döring zum 3:0 zu veredeln. Der 18-jährige, der von der A-Jugend des JFV Eder-Schwalm kam und als Ideengeber glänzte, krönte seine starke Leistung mit dem 4:0 auf Vorlage von Matthias Tropmann (36.).

Vier Tore in nur zwölf Minuten

Vier Treffer in nur zwölf Minuten, die Wirkung zeigten. „So schlecht wie heute habe ich meine Mannschaft noch nicht erlebt“, ärgerte sich Kirchbergs Spielertrainer Graf. Nach dem Wechsel machten die Gastgeber zwar etwas mehr Druck, ohne aber die sichere FSG-Abwehr um Julian Lauterbach, Tim Prüfer und Mike Reinemann in Verlegenheit zu bringen.

Wie es geht, bewies allein Gudensberg. Matthias Tropmann setzte einen sehenswerten Freistoß zum 5:0-Endstand in die Maschen (61.). Danach verwalteten die Gäste clever den großen Vorsprung. Sinnbildlich aus Sicht der Hausherren: Kapitän Marvin Diehl scheiterte per Strafstoß am Gudensberger Torwart Tom Stieghorst (83.) und verpasste so selbst den Ehrentreffer.

SG:Rausch - Poos, Erhardt, Ziegenbalg (46. Eubel), Wicht (73. Ehrhardt), Aljawdhari (68. Wissemann) - Itter, Thierbach, Diehl, Graf, Pfarr.

FSG: Stieghorst - Prüfer, Lauterbach, Reinemann (73., Röhlen), Frank - Rohmann, Tropmann (67., Dünzebach) , P. Wissemann - Sopp, Döring (67. Hillebrand), Siebert.

VON UWE VERCH