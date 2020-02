Wabern mit Rohde und ohne Korell ins Derby gegen Edermünde

Ein reizvolles Gruppenliga-Kreisderby lockt die heimischen Fußballfreunde zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres an den Waberner Reiherwald. Am Samstag ab 14.30 Uhr erwarten die Gastgeber als Tabellenfünfter mit 30 Punkten den starken Aufsteiger SC Edermünde.

Siege in den beiden Nachholspielen vorausgesetzt, können die Hausherren bis auf drei Punkte an Tabellenführer Gudensberg herankommen. Ähnlich aussichtsreich ist die Situation für den SCE als Vierter, der bei einem Dreier auf 34 Zähler käme.

Der Neuling spielt eine beachtliche Gruppenliga-Saison. Und steht nach bislang 17 Spielen mit 31 Punkten noch besser da als in der Vorsaison der damalige Aufsteiger Gudensberg (29). Ein Erfolg, an dem die Defensive der Gäste mit Torhüter Tobias Ebert, sowie Max Germeroth, Nicolai Jabornig, Alexander Einwächter und Steffen Koch großen Anteil hat. 20 Gegentreffer bislang stehen für den zweitbesten Wert der Spielklasse hinter dem 1. FC Schwalmstadt (17). „Sie haben starke Angreifer“, richtet sich der Blick von SCE-Coach Christoph Grunewald vor allem auf Waberns starke Offensive.

Die jedoch Fabian Korell ersetzen muss. Der Top-Scorer (16 Treffer, acht Torvorlagen) muss sich einer Leisten-OP unterziehen. Ein Startelf-Debüt winkt dagegen Neuzugang Marius Rohde. „Er hat in der Vorbereitung voll überzeugt“, freut sich TSV-Spielertrainer Patrick Herpe über die schnelle Integration des 19-Jährigen, der in der Winterpause vom KSV Hessen Kassel an den Reiherwald wechselte. Im Kader der Gäste muss Trainer Grunewald gleich drei Akteure ersetzen. Mike Lengemann hat Probleme mit dem Knie, Tim Ellenberger und Lukas Minkler, fallen aufgrund einer Muskelzerrung aus.