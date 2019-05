Wird der Melsunger FV im Waldstadion Meister?

Für Christian Leck war der Start in die Woche perfekt. Denn der Trainer des Melsunger FV ist Fan des 1. FC Köln und feierte die Rückkehr des Effzeh in die 1. Bundesliga.

Am heutigen Freitag (18.30 Uhr, Waldstadion) könnte die nächste Fete steigen, weil Leck und der MFV mit einem Sieg gegen den FC Homberg vorzeitig Meister der Fußball-Gruppenliga wären. „Wir wollen den ersten Matchball nutzen“, sagt Leck. Acht Punkte beträgt der Vorsprung der Bartenwetzer (Tordifferenz plus 35) auf den TSV Wabern (+42), neun sind es auf den FC Körle (+21). Da würde sich Melsungen nur zu gern ein oder zwei Endspiele ersparen, denn anschließend geht es gegen Wabern (19. Mai) und nach Körle (25. Mai).

Als Spieler zählte Leck ebenso wie Torwart Sascha Beetz zu den Melsunger Meistermannschaften von 2008 und 2010. 2010 war Leck neben Sebastian Boll und Heinemann einer der drei Torschützen beim entscheidenden 3:0 in Mengsberg. Zuvor hatte das damalige Team von Coach Peter Wefringhaus den ersten Matchball vergeben, weil Ingo Mangold den Spielverderber gegeben und in der Nachspielzeit zum 1:1 für den SC Neukirchen ausgeglichen hatte.

Drei Hürden sind es aus Sicht von Trainer Leck, die es nun zu nehmen gilt. Erstens müssen die Gastgeber mit dem Druck klarkommen, den letzten Schritt zum Aufstieg zu gehen. Federführend sind hier Alexander Raabe, Niklas Rading, Mario Kilian und Hendrik Schmidt gefordert, die zuletzt am meisten Verantwortung übernahmen. Da Markus Kurka (war umgeknickt) und Carlos Michel (verhindert) zurückkehren, tritt der MFV bis auf den Langzeitverletzten Kevin Koch in Bestbesetzung an.

Als zweites Problem sieht Leck die 1:3-Hinspielniederlage an, die symbolisch dafür steht, dass die Bartenwetzer seit drei Jahren Probleme mit den Kreisstädtern haben. Und, dass sich die Homberger besonders gegen Spitzenmannschaften von ihrer Schokoladenseite zeigen. Die dritte Herausforderung ist schlichtweg der Tatsache geschuldet, dass der FCH zwar formverbessert, aber eben weiter abstiegsbedroht ist.

Seitz will MFV die Party verderben

„Wir brauchen noch zwei Siege, um sicher sein zu können. Also müssen wir den Partycrasher geben“, betont FCH-Coach Florian Seitz. Der 28-Jährige findet mehr und mehr Freude daran, „nur“ noch Trainer zu sein. Zwar werden die Beschwerden am Knie weniger, dennoch ist offen, ob und wann er wieder auf dem Platz mitwirken kann.

Für heute hat er Torwart Jonas Viehmann und Routinier Florian Wiederhold wieder an Bord, dafür wird der immer stärker werdende Sechser Sascha Grenzebach (Knieverletzung) in dieser Runde nicht mehr mitwirken können. Umso mehr ist davor Sefa Cetinkaya gefragt. Der Zehner hat sich beim FCH zum Führungsspieler aufgeschwungen und ist gegen Melsungen zudem mit Homberg (1 Sieg, 2 Remis) und zuvor mit dem 1. FC Schwalmstadt (2 Remis) ungeschlagen. Das sollte sich ändern, damit Christian Leck eine perfekte Woche hätte.