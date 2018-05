Gudensberg feiert nach souveränen 3:0-Erfolg Aufstieg und Meisterschaft

So freuen sich die Meister: Die Gudensberger Matthias Tropmann, Tom Stieghorst, Julian Lauterbach , Uwe Ziegler und Robin Colella (von links).

Obermöllrich. Problemlos machte die FSG Gudensberg bei der FSG Eder/Ems den Durchmarsch von der Kreisliga in die Gruppenliga perfekt.

Kurz nach dem Schlusspfiff war die Freude noch verhalten. Beim Gastspiel in Obermöllrich gegen die FSG Eder/Ems war schon nach wenigen Szenen klar, dass die FSG Gudensberg die letzten Zweifel an der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga beseitigen würde. Schließlich war der 3:0 (1:0)-Sieg nicht mal nötig, da der SC Neukirchen zeitgleich gegen Immichenhain/Ottrau ein 0:4-Debakel erlebte.

So stand ein Bettlaken im Blickpunkt, das die Spielerfrauen mit einem lockeren Spruch verziert hatten: „Einmal ist keinmal, unsere Männer können zweimal.“ Es geht natürlich nur darum, dass die Gudensberger den Durchmarsch von der Kreis- in die Gruppenliga geschafft haben.

Dann aber kündigte Trainer Andre Fröhlich mit großer Vorfreude auf viel Bier eine ausgelassene Feier an. Die begann - eine schöne Geste der gastgebenden FSG Eder/Ems - mit dem Queen-Klassiker „We are the Champions“ und endete mit einer lustigen Treckerfahrt von Obermöllrich nach Gudensberg.

Erstaunliche FSG-Dominanz

Das drittletzte Saisonspiel war ein Spiegelbild der gesamten Saison, denn der Meister agierte mit unübersehbarer und erstaunlicher Dominanz. „Wir haben sofort gemerkt, dass es läuft, und dass wir es schaffen werden“, sagt Mike Reinemann, der mit 42 nicht nur von seiner Erfahrung zehrt, sondern sich genauso fit wie seine jungen Mitspieler präsentiert. Neben Reinemann prägten auch Julian Lauterbach und Matthias Tropmann den souveränen Auftritt des Meisters, der noch höher hätte gewinnen können. Die Gästespieler dachten in der zweiten Halbzeit wohl an das oft zitierte Pferd, das nur so hoch springt wie es muss.

Die Tore fielen zwangsläufig. In der 30. Minute nutzte Tropmann die vierte hochkarätige Torchance der Gudensberger zum 1:0. Tom Siebert machte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem zweiten Treffer alles klar und den Schlusspunkt setzte Pascal Hillebrand in der 89. Minute.