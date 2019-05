A-Jugend der mJSG geht respektvoll und forsch ins Halbfinale gegen Favorit Flensburg/Handewitt

Melsungen - Als Außenseiter geht die A-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen ins Halbfinal-Hinspiel gegen die SG Flensburg/Handewitt (Sa. 17 Uhr), fühlt sich aber in dieser Rolle pudelwohl.

Der Schalter wurde ziemlich schnell umgelegt. Noch in den Minuten des Triumphes. Rasch wich der Jubel über das Erreichen des Halbfinales nach dem 34:27-Coup in Dormagen dem Respekt vor dem kommenden Gegner. „Die haben noch mal ein anderes Niveau“, meint Jona Gruber, Spielmacher der A-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen. Gemeint ist die SG Flensburg/Handewitt, die im Hinspiel am Samstag (Anwurf 17 Uhr) in der Melsunger Stadtsporthalle gastiert.

Für Jugend-Koordinator Renner der „Top-Favorit auf den Meistertitel“, schließlich haben die Nordlichter in der Meisterschaft den eigentlichen Favoriten, Abonnement-Titelträger Füchse Berlin, hinter sich gelassen. Und im Viertelfinale mit Göppingen kurzen Prozess gemacht. „Das sagt alles über die Qualität des Gegners“, sagt Trainer Björn Brede.

Aber auch, dass er sich mehr mit der durchaus gewachsenen Qualität seiner eigenen Mannschaft beschäftigen will. Denn: „Die hat in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft den nächsten Entwicklungsschritt gemacht.“ Und bewiesen, dass sie auch auswärts bestehen kann. Imponierend wie in Dormagen taktisch sowohl offensiv wie defensiv ein Rädchen in das andere griff. Wie das Team im Angriff von jeder Position Torgefahr ausstrahlte. Wie die eingewechselten Spieler - sei es Rückraumspieler Max Bieber, Linksaußen Jan Dobriczikowski oder Torwart Jan Lasse Herbst - das Niveau noch mal anhoben.

Endrunde mit Eigendynamik

Das lässt beim Griff nach den Sternen schon fast auf eine gewisse Eigendynamik schließen. „Das Team ist mit den Aufgaben gewachsen“, bestätigt Axel Renner.

Der Gegner ist darauf eingestellt. „In solchen entscheidenden Spielen ist es durchaus möglich, fünf bis zehn Prozent drauf zu legen“, weiß SG-Coach Michael Jacobsen. Und erwartet, nicht nur deshalb, „zwei ganz enge Spiele“. Die von den Melsunger Jungs ausgelöste Euphorie und eine dementsprechende Kulisse in der Stadtsporthalle schreckt den 33-jährigen A-Lizenz-Inhaber nicht: „Ich find‘s geil, wenn was los ist.“

Klingt abgeklärt. Ändert aber nichts an der Favoritenrolle der Gäste, die, so Tomas Piroch, der mJSG in die Karten spielt. „Der Druck liegt beim Gegner, während wir befreit aufspielen können“, meint der Rückraumspieler. Auch Teamkamerad Julian Fuchs hat sich mit der Außenseiterrolle angefreundet: „Wir wollen Flensburg ärgern.“ Sein Vorbild: die B-Jugend der mJSG. Die hat die SG im Achtelfinale rausgeworfen. Einen der heißesten Anwärter auf den Meistertitel überhaupt.