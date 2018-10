Aufholjagd der MSG blieb unbelohnt

Wanfried. Das war bitter: Nach einer furiosen Aufholjagd in der Schlussphase verpassten es die Landesliga-Handballer der MSG Körle/Guxhagen, diese zu krönen und unterlagen beim VfL Wanfried mit 28:29 (16:14).

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der vor allem die Rückraumspieler beider Mannschaften zu überzeugen wussten. Auf Seiten der Guxhagener zeigten der junge Spielmacher Thore Schröder (7) und Routinier Christian Schade (6) eine gute Leistung. Bei den Gastgebern war es vor allem der Halbrechte Milos Milosavljevic (8), der die Körler Defensive vor Probleme stellte.

Mit zwei Treffern sorgte Janik Lanatowitz für eine 16:14-Pausenführung, die Tim Ploch nach Wiederanspfiff auf 17:14 erhöhte (34.). Doch diese Führung verspielten die Horn-Schützlinge und gerieten nach dem 19:19 (41.) immer mehr ins Hintertreffen. Kurz vor Spielende lagen sie gar mit 23:27 (54.) zurück. Die MSG bewies jedoch Moral und biss sich wieder zurück in die Begegnung. Spielmacher Lanatowitz traf kurz vor Spielende per Strafwurf zum 28:29. Doch in der letzten Minute wollte den Gästen trotz kurzzeitig doppelter Überzahl kein Tor mehr gelingen. VfL-Torhüter Stephan Harseim war in dieser entscheidenden Phase zur Stelle und hielt dem Gastgeber den Sieg fest.

Tore MSG: Küllmer 5, Schade 6, Ploch 2, Lanatowitz 6/3, Bieber 1/1, Griesel 1, Schröder 7.(mm)