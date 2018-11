Körle/Guxhagen düpiert den Aufstiegsaspiranten

Guxhagen. Die Überraschung ist geglückt: Mit 39:36 (21:20) besiegte die MSG Körle/Guxhagen die HSG Großenlüder/Hainzell, den Aufstiegsfavoriten in der Handball-Landesliga.

„Das war die beste Offensivleistung, die wir diese Saison gezeigt haben“, lobte MSG-Trainer Udo Horn seine Mannschaft. Immer wieder rissen seine Schützlinge mit schnell vorgetragenen Angriffen Lücken in der sonst so stabilen 6:0-Abwehr der Gäste. Diese wusste vor allem der Rückraum um den jungen Max Bieber zu nutzen, der mit elf Treffern überragte. In der Abwehr fand das Horn-Team zu Beginn allerdings kein Mittel gegen HSG-Spielmacher Lukas Dimmerling der entweder als Vollstrecker glänzte (7 Tore) oder Benedikt Dimmerling (11) am Kreis fand. Weder die 6:0-Formation noch eine 5:1-Deckung stellten den Mittelmann vor ein Problem.

Erst als Horn den Regisseur von Tim Ploch in Manndeckung nehmen ließ, stabilisierte sich seine Defensive. Wegweisend war ein 5:0-Lauf der Gastgeber, der ihnen nach 40 Minuten einen Vier-Tore-Vorsprung (27:23) bescherte, den sie auch dank des nervenstarken Niklas Griesel, der jeden seiner fünf Strafwürfe verwandelte, über die Zeit brachten. „Endlich haben wir einen kühlen Kopf bewahrt und uns für die Leistung belohnt“, freute sich Horn über den unerwarteten Erfolg. Tore MSG: Griesel 8/5, Ploch 7, Schade 6, Küllmer 5, Lanatowitz 2, Bieber 11. (mm)