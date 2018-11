Landesliga-Handball: Körle/Guxhagen ohne vier Spieler gefordert

Schwalm-Eder. Nominell sind die Landesliga-Handballer der MSG Körle/Guxhagen der Favorit gegen den Aufsteiger HSG Wesertal, allerdings plagen die MSG vor der Partie einige Personalprobleme.

Landesliga Männer:

MSG Körle/Guxhagen - HSG Wesertal

(Sa. 18 Uhr).Gleich vier Spieler fehlen MSG-Trainer Udo Horn vor dem Spiel gegen den Tabellenvorletzten. Die Nachwuchstalente Max Bieber, Tom Küllmer und Torhüter Björn Wenderoth sind zeitgleich mit der A-Jugend- Bundesliga-Mannschaft im Einsatz. „Gerade in der Abwehr wird das natürlich schwer zu kompensieren sein“, weiß der Coach. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Rechtsaußen Nico. Für Küllmer und Bieber werden wohl Christian Schade und Marius Paske in den Mittelblock der Guxhagener rücken.

Bisher gelang Wesertal nur gegen Mitaufsteiger HSG Werra WHO ein Sieg und ein Remis gegen Dittershausen. Dennoch ist das Team von Trainer Frank Rossel, dem Vater von Gensungens Halblinken Franco Rossel, nicht zu unterschätzen. Mit Rückraumspieler Maximilian Simon (55 Tore) hat der Aufsteiger den zweitbesten Torschützen der Klasse in den Reihen. Ebenso gilt es auf Linkshänder Mirko Dworog zu achten, dem mit 30 Treffern zweitbesten Werfer der HSG.

Landesliga Frauen:

FSG Waldhessen - TSV Wollrode

(Sa. 15.30 Uhr). Nach der 19:21-Niederlage gegen Wesertal und dem Unentschieden gegen die Aufsteiger aus Hersfeld soll es für die Blau-Weißen gegen Waldhessen zurück in die Erfolgsspur gehen. Dafür braucht das Team von Übungsleiterin Margret Schmidt eine Steigerung in der Defensive: „Wir haben den Fokus im Training noch einmal extra auf die Abwehr gelegt“, erklärte die Schmidt. Hier muss die 6:0-Deckung um Janina Friedrich und Lena Ludwig schneller verschieben, zudem müssen die gegnerischen Angreiferinnen früher angegangen werden. Dies gilt besonders für Waldhessens Top-Torjägerin Anette Lusky (39 Tore). Die Spielmacherin bildet zusammen mit Michelle Horn (15) ein starkes Duo.

TSG Dittershausen - FSG Körle/Guxhagen (So. 17.30 Uhr).„Die nächsten beiden Spiele sind für richtungsweisend“, mahnt FSG-Coach Oliver Fritzschner. Denn gelingt Körle kein Sieg verliert das Team den Anschluss an das Mittelfeld. Vor allem im Angriff braucht das Fritzschner-Team mehr Geduld. Spielmacherin Katja Schade und Torjägerin Selina Schneider sollen das Spiel beruhigen und klare Chancen herausspielen. Etwas was der Konkurrent sich sehr zu Herzen nimmt. „Dittershausen spielt sehr diszipliniert im Angriff, wir müssen in der Abwehr hellwach sein“, warnt Fritzschner. Auch weil bei Dittershausen das Kollektiv sehr stark ist und jede Angriffsspielerin Torgefahr ausstrahlt. (mm)