Lena Klotzsche sichert  Wollrode das Remis

Schwalm-Eder. Mit einem starken Endspurt retteten die Landesliga-Handballerinnen des TSV Wollrode gegen Hersfeld noch einen Punkt. Körle-Trainer Oliver Fritzschner sieht sein Team trotz der Niederlage gegen Twistetal auf dem richtigen Weg.

FSG Körle/Guxhagen - HSG Twistetal 29:33 (16:17). Die FSG zeigte gegen den Favoriten eine tolle Moral ohne sich am Ende dafür zu belohnen. Gleich dreimal holte das Team um Torjägerin Selina Schneider (9) einen großen Vorsprung auf: Von 6:10 (18.) kämpfte sich das Fritzschner-Team auf 14:15 (28.) heran, von 16:21 (34.) auf 20:22 (40.) und von 22:29 (49.), als die Lage schier aussichtslos schien, auf 29:31 (58.). Mehr war dann jedoch nicht drin. „Dieses Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung besonders was die kämpferische Einstellung angeht“, lobte der Trainer seine Mannschaft. Benannte aber auch klar die Probleme: „Wir hatten am Ende 20 technische Fehler, ohne die wäre ein Sieg möglich gewesen.“ Zumal FSG-Torhüterin Lisa Meyer mit 15 Paraden eine gute Partie zeigte.

Tore Körle: Griesel 5, Schneider 9/2, Andrei 1, Schade 4, Kördel 2/2, Opretzka 2, Deiker 3, Pape 3.

TSV Wollrode - TV Hersfeld 28:28 (14:14). Am Ende war es Lena Klotzsche, die Nervenstärke bewies und dem TSV von der Linie den Punkt festhielt. Binnen vier Minuten hatten die Blau-Weißen zuvor einen Drei-Tore-Rückstand (25:28) aufgeholt. „Am Ende überwiegt die Freude über den Punkt, aber insgesamt können wir mit dem Spiel nicht zufrieden sein“, resümierte e TSV-Trainerin Margret Schmidt. Besonders die Abwehrleistung ihrer Mannschaft ärgerte die Übungsleiterin: „Wir standen viel zu löchrig und haben entsprechend zu viele Eins-gegen-Eins-Situationen verloren.“

So lag Wollrode schon nach zwölf Minuten mit 3:8 im Hintertreffen und lief bis kurz vor der Pause einem Rückstand hinterher. Besonders die langen Angriffe der Hersfelder machten dem Schmidt-Team zu schaffen. Das aber immherin noch kämpferisch die Kurve bekam. Tore TSV: Bartalos 1, Klipp 3, Klotzsche 10/5, Ludwig 2, Lachnit 1/1, Vaupel 1, Ködel 3, Friedrich 2. (mm)