Benda rettet Böddiger Remis

Felsberg. Ein von Katrin Benda verwandelter Siebenmeter beschert den Oberliga-Handballerinnen von Eintracht Böddiger beim 22:22 gegen Hüttenberg doch noch einen Punkt.

Die Partie zwischen den Oberliga-Handballerinnen des TSV Eintracht Böddiger und dem TV Hüttenberg war beim Stand von 20:21 (12:09) schon abgepfiffen, als die Gastgeberinnen doch noch auf ein Remis hoffen durften. Und das machte Katrin Benda mit einem verwandelten Siebenmeter perfekt. Durch diesen Treffer rettete die Spielmacherin der Eintracht noch einen Punkt, nachdem das Team von Trainerin Lena Hildebrandt zuvor eine hohe Führung verspielt hatte.

Denn die Gastgeberinnen legten los wie die Feuerwehr. Über eine stabile Abwehr und mit einer gut aufgelegten Katja Frommann im Tor erarbeitete sich der TSV bis zur 20. Minute eine 8:2 Führung. Im Angriff zeigte sich dabei vor allem Außenspielerin Kathleen Nepolsky (4 Tore) treffsicher.

Doch dann kam es zum Schockmoment: In der 23. Minute landete Rückraumspielerin Anne Kühlborn bei einer Offensivaktion unglücklich auf ihrem Fuß und konnte danach nicht mehr weiter spielen.

Dies führte zum Bruch im Angriffsspiel des Hildebrandt-Teams. „Wir haben vorne keine flüssigen Aktionen mehr zustande gebracht und mussten immer wieder abbrechen“, monierte die TSV-Trainerin. So kämpften sich die Gäste, angeführt von Außenspielerin Albina Sutormin (7), bis zur Halbzeit wieder auf drei Tore heran.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Böddiger schwer, zumal die ehemalige Eintracht-Spielerin Janina Köhler im Hüttenberger Tor immer stärker wurde und reihenweise Bälle entschärfte. So ging Hüttenberg in der 40. Minute dank Sutormins Treffer zum 13:12 erstmals in Führung. Doch die Böddigerinnen ließen sich nicht abschütteln und blieben dran.

20 Sekunden vor dem Ende (20:21) nahm Lena Hildebrandt noch eine Auszeit und sagte den letzten Angriff an. Bei diesem holte Linksaußen Kathrin Nepolsky den finalen Strafwurf heraus. „Nach dem Spielverlauf bin ich mit dem Punkt absolut zufrieden. Im Angriff hatten wir keinen guten Tag, doch 21 Gegentore sind sehr gut“, resümierte die Übungsleiterin.(mm)