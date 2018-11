ESG Gensungen vor Verfolgerduell in Wettenberg

Gensungen. Arnd Kauffeld ist normalerweise ein Trainer, der verbal den Ball flach hält. Nach dem 37:23-Sieg gegen Babenhausen kam er aus sich raus.

„Nun traue ich uns ein richtig großes Ding zu“, blickte der Coach der ESG Gensungen/Felsberg nach dem sechsten Erfolg in Folge beinahe euphorisch in die Zukunft. Durchaus in die nahe, denn schon im kommenden Spiel bei der HSG Wettenberg (Sa. 20 Uhr) könnte genau solch‘ ein „Ding“ vonnöten sein, um beim Tabellendritten der Handball-Oberliga zu bestehen.

Nur der Sieger bleibt dran

Ein Verfolgerduell, bei dem nur der Sieger weiterhin Kontakt zur Spitze hält. Und vor dem auch die Mittelhessen viel Selbstvertrauen getankt haben. „Wir sind im Rhythmus“, stellt Trainer Axel Spandau nach den überraschenden Siegen in Dotzheim und Pohlheim zufrieden fest. Sein Prunkstück: die 6:0-Deckung vor dem zuletzt überragenden Torwart Dellner. Der gelingt es, personelle Probleme zu kompensieren, die sich besonders im Rückraum bemerkbar machen.

Schließlich fallen mit Sascha Puhl und Johannes Wingenfeld zwei Aufbauspieler aus, der gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrte Aaron Weise muss wegen Knieproblemen schon wieder passen. Drum schauen sich die HSG-Verantwortlichen auch nach einer kurzfristigen Verstärkung für Rückraum links um, wo Nachwuchsmann Fabian Weide auf sich allein gestellt ist oder von einem der beiden Spielmacher, Lukas Becker oder Lennart Lauber, entlastet wird.

„Eine bissige Mannschaft“, weiß ESG-Rückraumspieler Jannis Kothe, was auf ihn und seine Nebenleute zukommt. Aber auch, „dass wir uns gefestigt haben und nach unserem Fehlstart über den Berg sind.“ Eine der „neuen“ Stärken: die Mannschaft verfügt über personelle Alternativen, „die uns nach hinten raus viel Power verleihen“ (Kauffeld). Ein Trumpf, der ihr bei einer leicht ersatzgeschwächten Mannschaft wie der HSG Wettenberg, auch wenn die ähnlich gut drauf ist, durchaus zum „großen Ding“ verhelfen könnte.