Fritzlar lässt Chancen liegen und verliert mit 20:25 in Kriftel

Kriftel. Am Ende fehlten die Kräfte: Mit nur sieben einsatzfähigen Feldspielerinnen reiste der SV Germania Fritzlar II zur TuS Kriftel und musste sich mit 25:20 (15:12) geschlagen geben.

Mitte der ersten Halbzeit stellte SVG-Coach Gunnar Kliesch seine Verteidigung um. Von der 6:0-Abwehr wechselten Johanna Fischer und Co. zu einer offensiven 5:1-Deckungsvariante und kamen besser ins Spiel. So kämpfte sich die Domstädterinnen von 4:8 (12. Minute) wieder auf 9:11 (23.) ran. Die eigene Chancenverwertung verhinderte jedoch eine erfolgreiche Aufholjagd.

„Wir sind heute an uns selbst gescheitert, wir haben zu viele Chancen liegen gelassen“, ärgert sich der Firzlarer Trainer. Denn: Immer wieder erarbeitete sich seine Mannschaft Ballgewinne über die offensive Deckung, doch Merle Bücker (5 Tore) und Hannah Grothnes (3) scheiterten im Konter zu oft an der starken Clara Frühauf im Krifteler Kasten. So erspielten sich die Gastgeberinnen bis zur Halbzeit wieder einen Drei-Tore- Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Fritzlar große Schwierigkeiten, zurück in die Partie zu finden. So setzten sich die Südhessinnen auf 18:13 (39.) ab. Doch das Kliesch-Team steckte nicht auf, kämpfte verbissen und verkürzte auf zwei Tore (20:18). Dann schwanden allerdings die Kräfte. In den letzten zehn Minuten gelangen den Gästen nur noch zwei Tore und Kriftel feierte einen ungefährdeten Sieg. Dennoch zeigte sich der SVG-Trainer zufrieden ob der gezeigten Leistung: „Für diese Personallage war das eine starke Leistung. Wir hatten zwischenzeitlich vier Spielerinnen unter 19 auf dem Feld.“(mm)