Fulminante Gensunger Aufholjagd beim 29:25 in Wettenberg 

Wettenberg. Langsam aber sicher avancieren die Gensunger Handballer zum Aufholjagdspezialisten. Auch beim 29:25-Erfolg in Wettenberg riss der heimische Handball-Oberligist ein Spiel aus dem Feuer, das zwischenzeitlich schon verloren schien.

Die wohl spielentscheidende Frage vor dem Verfolgerduell der Handball-Oberliga lautete: Würde es die ESG Gensungen/Felsberg schaffen, die in den letzten Spielen überragende Abwehr der HSG Wettenberg knacken? Die Antwort: Sie schafften es. Spät, aber rechtzeitig. Mit einem 29:25 (10:15)-Sieg bei den Mittelhessen setzten die Edertaler ihre Erfolgsserie fort und stießen nach dem siebten Erfolg in Serie auf den dritten Platz vor.

„Nervenaufreibend“, fand‘s ESG-Trainer Kauffeld, weil seine Mannschaft 33 Minuten brauchte, um so richtig auf Touren zu kommen. Als kaum noch jemand damit rechnete, nachdem Wettenbergs Tom Warnke die Gastgeber mit 17:10 in Führung gebracht hatte.

Ein Rückstand, der einer äußerst schwachen ersten Gensunger Halbzeit geschuldet war. Im Angriff agierten die Gäste zu kompliziert, mit einem schlechten Timing im Abschluss und warfen damit den starken Torwart Jan Stoh warm. Sein Kollege Marc Lauterbach, nach 15 Minuten ausgewechselt, bekam dagegen noch keine Hand an den Ball. Was auch an seinen Vorderleuten lag, die Philippe Oyono zu viele Freiheiten gewährten, die der Linkshänder besonders in der Anfangsphase zu nutzen wusste. Und die mit dem HSG-System mit zwei Kreisläufern wenig anfangen konnten und sich zu oft vereinzeln ließen. Auch Kauffelds Maßnahme, direkt nach der Pause mit zwei vorgezogenen Defensivspielern insbesondere die Kreise von Lukas Becker einzuengen, fruchtete nicht.

Dafür stach ein anderer Trumpf: Benedikt Hütt, der für Vince Schmidt fortan auf der Mitte agierte und insbesondere seine beiden Linkshänder immer wieder in Szene zu setzen wusste. Nach Hütts Treffer zum 20:16 (43.) waren es allein Jan Hendrik Otto (fünf Tore in dieser Phase) und Jannis Kothe (3), die für die Wende zum 21:23 (51.) sorgten.

Mittlerweile war auch Torwart Lauterbach aufgetaut, wehrte in der zweiten Halbzeit über 50 Prozent der gegnerischen Würfe ab - und avancierte sogar zum Matchwinner. Mit seinen Toren zum 24:27 und 24:28 (58.) nämlich, als die Mittelhessen mit einem siebten Feldspieler alles auf eine Karte setzten. Und damit eine (erneute) Aufholjagd krönte, die seinem Trainer einige Nerven kostete. Nicht ganz selbstlos daher die Entscheidung von Arnd Kauffeld, seinen Jungs (und sich selbst) am Montag trainingsfrei zu geben.