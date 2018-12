Gensungen/Felsberg dreht beim 28:27 gegen Pohlheim ein Spiel, das schon verloren schien

Gensungen. Die ESG Gensungen/Felsberg setzte ihre Erfolgsserie in der Handball-Oberliga auch gegen die HSG Pohlheim fort. Allerdings bedurfte es beim 28:27 eines fulminanten Endspurts, um den achten Sieg in Serie zu landen.

Aus solchem Stoff sind eigentlich nicht einkalkulierte Heimniederlagen gemacht. Wenn es der Favorit in der Anfangsphase verpasst, für klare Verhältnisse zu sorgen. Wenn der Gast auf einmal Lunte riecht, seine Chancen aufreizend lange ausspielt und nutzt. Wenn dieser noch dazu Spaß am Nerven des zuletzt so treffsicheren gegnerischen Angriffs bekommt. Eigentlich. Doch die ESG Gensungen/Felsberg, die nach vielversprechenden Beginn der Musik nur noch hinterher lief, ist noch mal von der Schüppe gesprungen, hat beim 28:27 (15:16) gegen die HSG Pohlheim seine Erfolgsserie in der Handball-Oberliga fortgesetzt.

Drum war Arnd Kauffeld einfach nur „unheimlich glücklich“. Suchte angesichts der großen Probleme seiner Jungs nicht das Haar in der Suppe, sondern lobte sie: „Solch‘ ein Spiel zu drehen, das schon verloren scheint, spricht für die Mannschaft.“

Verloren schien‘s nach 57 Minuten, als dem überragenden Maximilian Rühl das 27:25 für die Mittelhessen gelang. Die ließen einfach nicht locker und sich die wenigen Tormöglichkeiten nicht entgehen. Allerdings: 180 Sekunden in der Gensunger Kreissporthalle können für den Gegner schon mal zur Ewigkeit werden. „Denn wir hören nie auf“, wie Cornelius Feuring selbstbewusst erklärte.

"Hauptsache gewonnen"

Der Linkshänder begann in der 41. Minute sein Tageswerk als Ersatz für Jannis Kothe, der nach einem Foul an Jonas Schleenbecker die Rote Karte gesehen hatte. Und hatte fortan als einziger Edertaler den überragenden HSG-Schlussmann Jan Wüst „drauf“. Sein fünftes Tor brachte die ESG auf 26:27 (58.) heran, ehe sich Martin Herwig und Jan Hendrik Otto zu den Protagonisten der Schlussphase aufschwangen. Der Torwart mit eine spektakulären Parade gegen Kreisläufer Lukas Happel, der Rechtsaußen mit zwei artistischen Einlagen und zwei umjubelten Treffern, die die späte und kam noch erwartete Wende bedeuteten.

„Hauptsache gewonnen“, stellte daher Vince Schmidt erleichtert fest. Der Spielmacher, der mit seinem explosiven Antritt in die Lücken der gegnerischen Deckung sowie seinen vier Treffern zur zwischenzeitlichen 7:4-Führung (9.) eine Blaupause geliefert hatte, wie die Pohlheimer 5:1-Deckung zu knacken war. Doch der Spielfluss verebbte schnell. Nie aber der Glaube an die eigene Stärke, daran, „dass wir immer wieder zurückkommen können“ (Herwig). Und der war letztlich spielentscheidend.