Gensungen/Felsberg will  in Münster nachlegen

Gensungen/Münster. Nach dem Derby ist vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Münster (Sa. 19 Uhr). Nach dem 31:26-Erfolg der ESG Gensungen/Felsberg gegen die MT Melsungen II winkt dem heimischen Handball-Oberligisten die Chance nachzulegen.

Und mit dem dritten Sieg in Folge eine Serie zu starten, um den eigenen Fehlstart wettzumachen. „Wir müssen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen“, fordert Jannis Kothe, Gensungens Linkshänder im rechten Rückraum, der nach seinem Wechsel ins Edertal ausgerechnet im prestigeträchtigen Nachbarduell erstmals so richtig durchstartete.

Die Erinnerungen an die Südhessen sind gut. Denn genau dort gelang es den Gensungern in der letzten Spielzeit, mit dem zweiten Auswärtssieg (29:26) die Weichen Richtung Oberliga-Spitzengruppe zu stellen. Für die TSG dagegen wurde es eine Zittersaison noch über den letzten Spieltag hinaus. Denn erst als feststand, dass Gelnhausen die 3. Liga (per Relegation) halten würde, war auch am eigenen Klassenerhalt (als Drittletzter) nicht mehr zu rütteln.

TSG gut gestartet

Der arg gestresste Trainer Jens Illner zog seine Schlüsse daraus. Suchte und fand mit Tim Kunz den lange vermissten Nachfolger für den langjährigen Regisseur Ulshöfer, arbeitete an der Geschlossenheit und Lockerheit seiner Mannschaft. Die wurde nach der schmerzhaften Derbniederlage zum Auftakt gegen Dotzheim (21:30) gleich auf eine harte Probe gestellt, die das Team bestand. Sich mit vier Siegen freispielte und dabei auch den Verlust von Rückraumspieler Bastian Schwarz (nach Bruchköbel) kompensierte. Seine Rolle nehmen wechselweise Marc Zelser (aus der 2. Mannschaft, schon 30 Feldtore) und Neuzugang Klaudio Hranjec (3. Liga Kroatiens) ein. Hilfreich dabei, dass sich der Wechsel von Torwart Dino Spiranec zum isländischen Champions-League-Teilnehmer IBV Vestmannaeyjar doch noch zerschlug.

„Wir sind stabiler geworden“, sagt der TSG-Coach. Was sein Kollege Arnd Kauffeld von seiner Mannschaft ebenfalls behaupten kann. Allerdings mit Luft nach oben: „Wir müssen immer noch viel Handball arbeiten, um zum Handballspielen zu gelangen.“ Ein Prozess, der mit einem Sieg bei den wiedererstarkten Südhessen sicherlich beschleunigt werden könnte.