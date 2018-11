Gensungen hält Aufsteiger Hüttenberger mit taktischer Meisterleistung in Schach

In der Abwehr eine Bank und im Angriff nicht zu halten: Gensungens Kreisläufer Christoph Koch, der in dieser Szene einen seiner fünf Treffer erzielt.

Gensungen. Die wohl spielentscheidende Frage lautete: Würde sich die ESG Gensungen/Felsberg im Hüttenberger Abwehrgeflecht verfangen? Die Antwort: Nein, denn die Edertaler hatten ihre Hausaufgaben gegen die wohl offensivste Deckung der Handball-Oberliga gemacht.

„Wir haben gute Lösungen gefunden“, frohlockte ESG-Trainer Kauffeld. Die Konsequenz: ein 33:24 (18:12)-Erfolg seiner Mannschaft gegen die in den letzten Spielen noch so starke Zweitliga-Reserve.

Der Zahn wurde ihr bereits in den ersten neun Minuten gezogen, als der Gastgeber per Blitzstart auf 7:1 davon zogen. „Eine kalte Dusche für die Jungs“, bekannte Hüttenbergs Trainer Thorsten Menges. Bemerkenswert: Die sieben Gastgeber-Tore gingen auf das Konto von sieben verschiedenen Torschützen - ein klarer Beleg dafür, dass sich die Gensunger ihren Gegner nach allen Regeln der Kunst ausgeguckt hatten. Dank Linksaußen Wachs, der permanent als Einläufer unterwegs war und so die Balance der 3:2:1-Deckung der Hüttenberger empfindlich störte. Dank Linkshänder Feuring, der sein gutes Auge für seine Nebenleute unter Beweis stellte. Dank Kreisläufer Koch, dessen Sperren, wenn überhaupt, nur von den beiden Schiedsrichterinnen unterbunden wurde.

Es lief bei der ESG. Auch noch, als sich die ersten technischen Fehler einschlichen und den Gast, vorrangig in der ersten und zweiten Welle gefährlich, etwas besser ins Spiel brachten. Auch noch, als der bis dahin gute aufgelegte Torwart Lauterbach kurz behandelt werden musste (24.). Martin Herwig kam, hielt einen Siebenmeter von Simon Belter und ging wieder raus.

Koch und Gerhold stark

Richtig ernst machten die Kauffeld-Schützlinge dann unmittelbar nach der Pause. Respektive Christoph Koch und Maik Gerhold, die einen Mittelblock der Extraklasse bildeten. Und nicht nur Tore verhindern, „sondern auch erzielen wollten“ (Koch). Das gelang den Ballklauern nahezu perfekt, die bis zum vorentscheidenden 25:16 (40.) einen Tempogegenstoß nach dem anderen liefen.

Nachdem Heinrich Wachs mit seinem siebten Siebenmetertor (im siebten Versuch) auf 32:30 erhöht hatte, bahnte sich sechs Minuten vor dem Ende gar ein Debakel für den Aufsteiger an. Das verhinderte A-Jugend-Torwart Simon Böhne. Sechs freie Bälle nahm er den Gastgebern in der Schlussphase weg. Gensungens Publikum staunte nicht schlecht. Und reagierte mit anerkennenden Applaus für den Nachwuchsmann. Das hatte Stil und passte zur taktischen Meisterleistung der eigenen Helden.