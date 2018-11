Gensungen peilt gegen Schlusslicht vierten Sieg in Folge an

Gensungen/Hüttenberg. Wenn in der Handball-Oberliga der Tabellenneunte auf das Schlusslicht trifft, „riecht“ das nicht gerade nach einem Spitzenspiel. Trotzdem hat die Partie zwischen der ESG Gensungen/Felsberg und dem TV Hüttenberg (Sa. 19.30 Uhr Kreissporthalle Gensungen) durchaus ihren Reiz.

… weil die Edertaler mit dem zweiten Heimsieg den vierten Erfolg in Folge landen und damit ihren spielerischen Konsolidierungskurs nach ihrem Fehlstart fortsetzen könnten. Trotz des letzten 26:25 in Münster sieht Trainer Kauffeld nämlich noch reichlich Luft nach oben. Die eigene 6:0-Abwehr ist ihm zu passiv („Wir können den Gegner noch viel mehr unter Druck setzen“) und im Angriff fehlt ihm angesichts „drastischer Schwankungen“ noch die nötige Konstanz.

… weilgerade der Edertaler Angriff gegen die Hüttenberger Zweitliga-Reserve gefordert ist. Angesichts einer mittlerweile eher ungewohnten 3:2:1-Deckung, die zur DNA der Mittelhessen gehört. „Da müssen wir uns viel ohne Ball bewegen und mit Übergängen operieren“, lauten die Mittel von Arnd Kauffeld. Plus ein effektives Kreisläuferspiel, so dass sich Christoph Koch und Maik Gerhold durchaus zu Matchwinnern aufschwingen könnten. Oder auch der wendige Heinrich Wachs im Rückraum, der im Spiel eins gegen eins seine Stärken hat und auch schon eindrucksvoll unter Beweis stellte.

… weil genau diese Deckung plus einem überragenden Torwart Joshua Laudt beim TVH zuletzt hervorragend funktionierte. Gegen Pohlheim ließ sie pro Halbzeit nur neun Tore zu und war damit der Garant im Derby gegen die HSG Pohlheim (22:18).

... weilder erste Saisonsieg für neue Hoffnung und gesteigertes Selbstvertrauen beim Schlusslicht gesorgt hat. Und für einen Traumeinstand von Torsten Menges, Nachfolger des nach 0:10-Punkten zurück getretenen Johannes Wohlrab, der erst vor der Saison von Kleenheim nach Hüttenberg gewechselt war und dort auch Co-Trainer der Zweitliga-Mannschaft ist. „Ich habe nach dem 22:36 gegen Babenhausen keine Möglichkeit gesehen, dem Team noch neue Impulse zu geben“, begründete er seinen Schritt, getragen auch von der Hoffnung, die junge Mannschaft aufzuwecken. Genau das scheint gelungen.

… weil es durch diesen Wechsel nun in Gensungen zu einem Duell zweier Trainer kommt, die sich in gemeinsamen Zweitliga-Zeiten auf dem Feld gegenüber standen: Arnd Kauffeld als Kreisläufer und Thorsten Menges als Torwart. Wobei die Erinnerungen des Hüttenbergers besser als die des Gensungers sind. „Arnd lag mir ganz gut“, sagt der TVH-Coach, bis zur letzten Saison noch Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft, was sein Kollege bestätigt: „Gegen ihn habe ich immer katastrophal geworfen.“ Was keineswegs ein schlechtes Omen für das Wiedersehen in neuer Funktion sein muss.