Gensungens Trainer Kauffeld bangt gegen Babenhausen um Rossel

Gensungen – Wann ist ein Saisonstart ein guter Saisonstart? Mario Schumacher hat davon ziemlich konkrete Vorstellungen. „Wenn wir gegen die SG Babenhausen gewinnen“, sagt der Co-Trainer der ESG Gensungen/Felsberg vor dem zweiten Heimspiel des heimischen Handball-Oberligisten (Sa. 19.30 Uhr).

Das erste, das 35:36 gegen die TSG Offenbach-Bürgel, haben die Edertaler nach einem packenden Schlagabtausch unglücklich verloren, sich dafür aber auswärts zweimal schadlos gehalten. „Alles im grünen Bereich“, erklärt daher Trainer Kauffeld. Durchaus erleichtert, weil zumindest die Gefahr eines fast schon traditionellen Fehlstarts gebannt ist.

Nun könnten sich seine Schützlinge mit ihrer neuen Offensivkraft sogar frühzeitig in der Spitzengruppe festsetzen. Mit einem Heinrich Wachs auf der Mitte, der zusammen mit Vince Schmidt „richtig Betrieb macht“ (Arnd Kauffeld), also sowohl Druck auf die gegnerische Deckung ausübt wie auch mit Anspielen an die Nahwurfzone glänzt. Allerdings fehlt durch die Verletzung von Jannis Kothe und Cornelius Feuring weiterhin ein Rechtshänder im rechten Rückraum und im linken ist Franco Rossel (Leistenprobleme) angeschlagen, so dass wohl Neuzugang Max Bieber in die Bresche springen muss.

Gegen eine wuselige Babenhausener 6:0-Deckung, die gerade auf den Halbpositionen sehr offensiv agiert. Vor einem starken Torwart Dominik Goder, Experte für die Lieblingsecken der gegnerischen Schützen. Im SG-Angriff gilt es, die Leistungsträger Simon Brand und Lucas Eisenhuth zu ersetzen, was der neue Trainer Nastos Panagiotis im Kollektiv bewerkstelligen will. Zwar fehlt ihm bis auf Robin Drews ein Schütze aus der zweiten Reihe, doch dessen Nebenleute Lukas Schmitt, Lukas Baum und Joshua Buchinger gehen jederzeit konsequent auf die Lücken.

Durchbrüche, die eine Defensive durchaus zermürben können. Das weiß auch Mario Schumacher. Und warnt vor einem „unangenehm zu spielenden Gegner“. Der einen gelungenen Saisonstart der Gensunger sicherlich verhindern will.