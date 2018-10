Martin Herwig schwingt sich zum Matchwinner im Derby auf

Gensungen. Mit einem auf den ersten Blick eher unverständlichen Torwartwechsel bereitet Arnd Kauffeld, Trainer der ESG Gensungen/Felsberg, den Weg zum 31:26-Derbysieg der Edertaler über die MT Melsungen II.

Es gibt Entscheidungen, die erst Kopfschütteln, dann Staunen und schließlich Freude auslösen. Etwa der Torwartwechsel von Arnd Kauffeld, fünf Minuten vor Schluss des Derbys zwischen der ESG Gensungen/Felsberg und der MT Melsungen II. „Eine Bauchentscheidung“, sagte der ESG-Trainer, denn rational zu erklären war sie offensichtlich nicht. Hatte doch Marc Lauterbach (im zweiten Versuch) endlich ins Spiel gefunden und gerade gegen Jona Gruber seinen sechsten Ball abgewehrt.

Und musste trotzdem raus. Ersetzt durch Martin Herwig, der kurz vor seiner Einwechslung seinem Coach versichert hatte: „Ich gewinn‘ uns jetzt das Ding.“ Gesagt getan. Mit drei Paraden, die seine Vorderleute, allen voran Heinrich Wachs (siehe oben), zu veredeln wussten. Dergestalt, dass das Spiel kippte und seine Mannschaft mit 31:26 gewann.

MT-Torhüter enttäuschen

„Solche Paraden haben auf unserer Seite gefehlt“, wusste MT-Trainer Georgi Sviridenko um diesen kleinen, aber spielentscheidenden Unterschied. Seine beiden Torhüter hatte es zusammen gerade mal auf vier Paraden gebracht: „Zu wenig, um hier zu gewinnen.“

Nun hatten auch die Gensunger Torleute (12 Paraden) keine Bäume ausgerissen, Marc Lauterbach sogar bis zu seiner ersten Auswechslung nach 19 Minuten keine Hand an den Ball gekriegt. Also durfte sein Stellvertreter schon mal üben. Und wusste, dass er gefordert war: „Klar musste ich gleich mal einen halten.“ Das gelang, ohne das sich seine Matchwinner-Rolle in der Schlussphase anbahnte. Umso weniger, als nach dem Wechsel die normale Hierarchie im ESG-Tor wieder hergestellt war.

Doch sein Coach hatte eine Idee - und die fruchtete. Und war nicht nur seiner Intuition geschuldet. Auch der Erfahrung, dass der 28-jährige Neuzugang aus Dittershausen „in jeder Situation cool bleibt“. Und seinen Ankündigungen Taten folgen lässt.