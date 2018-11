Merlin Kothe überragt bei Melsungens 31:36-Niederlage in Langgöns

Langgöns. Trotz eines Merlin Kothe in Torlaune musste sich Oberliga-Aufsteiger MT Melsungen II bei der HSG Kleenheim/Langgöns mit 31:36 geschlagen geben.

Als der überragende Merlin Kothe elf Minuten vor Schluss auf 29:32 verkürzt hatte, da sah es einen Moment so aus, als wäre die Mannschaft der MT Melsungen in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen. Doch prompt rückten die favorisierten Gastgeber die Verhältnisse wieder gerade, sodass das Spitzenteam der HSG Kleenheim/Langgöns gegen den Aufsteiger in die Handball-Oberliga schließlich einen standesgemäßen 36:31 (21:15)-Sieg feierte.

MT-Trainer Georgi Sviridenko hatte im Vorfeld der Partie seinen Spielern Mut gemacht, im Falles eines „Sahnetages“ einen Überraschungscoup für möglich gehalten. Richtig mutig trat aber nur Merlin Kothe auf (11 Tore), der nie zu stoppen war. Pech für die Gäste, dass es auch auf der anderen Seite einen Spieler gab, der sich durch nichts und niemanden aufhalten ließ: Rechtsaußen David Straßheim erzielte 14 Treffer.

Trotz der Niederlage war Sviridenko mit seinen anderen Spielern zufrieden: „Die Spielfreude und der kämpferische Einsatz meiner Mannschaft hat mir gefallen.“ Dabei musste die Bundesliga-Reserve nicht nur auf die A-JugendBundesligaspieler, beim 25:18-Sieg in Wallau im Einsatz, sondern auch auf Max Pregler verzichten. Der litt unter den Nachwirkungen eines Zusammenpralls mit einem Gegenspieler beim 23:23 am vergangenen Wochenende gegen den TV Kirchzell. Seitdem wackeln drei Zähne, sodass der etatmäßige Melsunger Spielmacher nur bei zwei Siebenmetern zum Einsatz kam. Immerhin: Seine Vertreter Lukas Dexling (Abwehr) und Sebastian Bruns (Angriff) machten ihre Sache gut.

Nicht optimal besetzt war der Tabellenvorletzte dagegen auf der Torhüterposition. Daniel Kocsis konnte nicht an seine gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen. Ersatzmann Stefan Gröning bewältigte dagegen den Sprung von der Bezirksoberliga (3. Mannschaft) in die Oberliga ganz gut.