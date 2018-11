MT-Coach Sviridenko beklagt „ganz bittere Niederlage“ gegen Wiesbaden

Melsungen. Im Kellerduell der Handball-Oberliga musste sich die MT Melsungen II der HSG Wiesbaden mit 35:37 beugen.

Zuerst die gute Nachricht: Die Saison in der Handball-Oberliga ist noch lang, und die zweite Mannschaft der MT Melsungen wird noch viele Gelegenheiten bekommen, Punkte zu sammeln. Jetzt die schlechte: Im Kellerduell gegen die HSG Wiesbaden gab es eine 35:37 (18:16)-Niederlage. Damit hat die MT II nach dem 27:28 gegen Babenhausen ein weiteres Spiel verloren, in dem eigentlich ein Sieg Pflicht und dringend nötig gewesen wäre.

Dabei hatte die Mannschaft von Georgi Sviridenko einen super Start erwischt. Nach dem 4:0 (4.) glaubten nicht nur Optimisten fest an den zweiten Saisonsieg. Zwar gab es nie wieder einen Vier-Tore-Vorsprung, aber auch beim 18:16-Halbzeitstand hatte die überschaubare Melsunger Fanszene noch die berechtigte Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis.

Andererseits war jedoch zu befürchten, dass sich die MT-Reserve - wie schon so oft in dieser Saison - eine Schwächephase leisten würde. Die kam diesmal zu Beginn der zweiten Halbzeit. So wurde aus dem Zwei-Tore-Vorsprung in der 40. Minute beim 22:25 ein Drei-Tore-Rückstand. Dabei war Daniel Kocsis nicht mehr der verlässliche Rückhalt, der in der ersten Halbzeit noch mit neun Paraden geglänzt hatte. Nun ließ sich die Abwehr von den kombinationssicheren Gästen immer öfter ausspielen. Und bald häuften sich die technischen Fehler im Spielaufbau. Zudem strahlte Merlin Kothe nicht mehr die Gefahr aus, die im ersten Spielabschnitt vom neunfachen Torschützen ausgegangen war.

Sviridenko war bedient. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel zu früh und unvorbereitet den Abschluss gesucht und nach vielen technischen Fehlern den Gegner zu Tempogegenstößen eingeladen“, sagte Melsungens Trainer, der von einer „ganz bitteren Niederlage“ sprach.

Auch diesmal war die Mannschaftsaufstellung ein Kompromiss zwischen den Interessen des Oberligateams und den Ambitionen der A-Jugend. Sviridenko musste auf Jona Gruber und Tomas Pieroch verzichten, die die MT-Jugend in Großwallstadt zu einem klaren 30:24-Sieg führten. Dagegen vervollständigten Glenn-Louis Eggert sowie Nikita und Maxim Pliuto den Kader der zweiten Mannschaft. Allerdings war das Trio keine nachhaltige Verstärkung.