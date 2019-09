MT II mit großen Personalproblemen zum Aufsteiger

Beim Aufsteiger HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim steht Handball-Oberligist MT Melsungen II vor einer kniffligen Aufgabe. Auch weil Trainer Sviridenko große Personalprobleme plagen.

Melsungen - 17 Feldspieler stehen im Kader des Handball-Oberligisten MT Melsungen II. Deshalb hat - so scheint es - Trainer Georgi Sviridenko stets die Qual der Wahl. Aber vor dem ersten Saisonspiel beim Aufsteiger HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim (Sonntag, 17 Uhr in Wiesbaden-Breckenheim) hat der schöne Schein mit der Realität nichts zu tun. Es klingt unglaublich, ist aber wahrscheinlich, dass wohl nur fünf Akteure die Reise nach Wiesbaden mitmachen werden.

Weil für die A-Jugend am Sonntag ein Bundesligaspiel in Dormagen auf dem Programm steht. Und weil die Oberliga-Mannschaft von großem Verletzungspech gebeutelt wird. Also meint Sviridenko: „Die Lage ist so angespannt, dass die Vorfreude auf den Saisonstart völlig verschwunden ist.“ Im schlimmsten Fall muss ein Spieler aus der dritten Mannschaft das Team komplettieren, und auf der Auswechselbank würden - mal abgesehen von einem Torhüter - ausschließlich Spieler der dritten Mannschaft Platz nehmen.

Fest kann der MT-Coach auf die Feldspieler Christian Damm, Tomas Piroch, Max Pregler, Merlin Kothe und Martin Reinbold bauen. Aber es leuchtet ein schwaches Licht am Ende des Tunnels, denn Sviridenko sagt auch: „Ich habe die Hoffnung noch nicht restlos aufgegeben, dass wir auch Vlad Avram, Eugen Gisbrecht und Jona Gruber einsetzen können.“ Mit dann acht Feldspielern wäre die Aufgabe beim Aufsteiger zwar nicht leicht, aber nicht aussichtslos.

Im Gegensatz zu seinem Melsunger Kollegen freut sich Gilles Lorenz unbändig auf den Saisonstart. Zu den Stärken der HSG zählt auch die Euphorie, von der die Mannschaft getragen wird.

Normalerweise werden erst mal die Aufsteiger genannt, wenn über potenzielle Abstiegskandidaten spekuliert wird, aber dies ist im Hinblick auf die neu gegründete Spielgemeinschaft nicht der Fall. Nicht zuletzt wegen der Verstärkungen Philipp Botzenhardt (vom Drittligisten TV Gelnhausen) und Yassin Ben-Hazaz (TuS Dotzheim) trauen viele Experten dem Lorenz-Team einen Platz im Mittelfeld zu. Allerdings bleibt der Trainer bescheiden: „Wenn wir nicht gleich wieder absteigen, haben wir unser Ziel erreicht.“