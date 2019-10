MT II mit Linksaußen Dobriczikowski gegen Umstadt/Habitzheim

Handball-Oberliga:

+ © Pressebilder Hahn Soll für die längst fällige Entlastung auf Linksaußen sorgen: Der A-Jugendliche Jan Dobriczikowski. © Pressebilder Hahn

Melsungen – Angeschlagene Gegner sind gefährlich. Diese Erfahrung könnte die MT Melsungen II machen, wenn der Handball-Oberligist auf die MSG Umstadt/Habitzheim trifft (So. 17 Uhr). Reisen die Gäste doch mit einer 17:30-Klatsche, erlitten am vergangenen Spieltag in Pohlheim, an.