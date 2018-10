MT-Reserve mit neuem Mut gegen Kirchzell

Melsungen. Mit Verstärkung aus der eigenen Bundesliga-A-Jugend will die MT Melsungen II in der Handball-Oberliga gegen Kirchzell bestehen.

Für Glenn Eggert, Tomas Piroch, Jonas Goßmann, Jona Gruber, Nikita Pliuto, Georgi Sviridenko und Björn Brede ist es eine ganz spezielle Herausforderung. Am Sonntag um 18 Uhr wird in der Melsunger Stadtsporthalle das Handball-Oberligaspiel zwischen der 2. Mannschaft der MT Melsungen und dem TV Kirchzell angepfiffen. Das ist eine knappe Stunde nach dem Abpfiff der A-Jugend-Bundesliga-Partie, in der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen auf die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen trifft.

Eggert, Piroch, Goßmann, Gruber und Pliuto werden keinen gemütlichen Sonntag nachmittag haben, denn sie sind beiderseits im Einsatz. Aber auch für die Trainer Sviridenko (2. Mannschaft) und Brede (A-Jugend) sind die Aufgaben nicht ganz einfach, denn es kommt darauf an, die jeweils besten Spieler auf das Feld zu schicken, ohne die Akteure zu überfordern. Jona Gruber hat Respekt, aber keine Angst vor der Aufgabe. „Für uns Jugendspieler hat die A-Jugend Priorität. Wenn ich fit bin, traue ich mir auch noch einen Einsatz in der Oberligamannschaft zu“, sagt der Rückraumspieler.

Schwere Aufgabe

So oder so wartet auf das Oberligateam eine schwere Aufgabe, denn der TV Kirchzell zählt zu den besten Mannschaften der Liga. Das wirkt sich bisher noch nicht in der Tabelle aus, doch erklärt sich das ausgeglichene Punktekonto sich durch drei knappe Auswärtsniederlagen bei Spitzenmannschaften. Deshalb sieht Andreas Kunz keinen Grund zur Panik. „Wir spielen zwar fast in der gleichen Besetzung wie in der vergangenen Saison, aber wir sind stärker geworden, weil unsere überwiegend jungen Spieler große Fortschritte gemacht haben“, sagt der Kirchzeller Trainer und setzt wie gehabt auf sein überragendes Rückraumduo Max Glaser und Jonas Wuth.

Auch die Melsunger sehen sich auf einem guten Weg. Trotz der 26:31-Niederlage im Derby bei der ESG Gensungen/Felsberg registrierten sich Max Pregler und Vlad-Alexandru Avam („Die Mischung im Team stimmt“) eine Steigerung im Vergleich zu den fünf vorhergegangenen Saisonspielen.

Ausnahme: die Torhüter. Georgi Sviridenko hofft, dass nun auch Daniel Kocsic und Glenn Eggert „nachziehen“. Dann wäre, weiter ohne Arjan Haenen, auch gegen Kirchzell etwas drin.