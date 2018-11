SV Germania Fritzlar II von Grippewelle erfasst

Fritzlar. Die Vorzeichen vor der Partie des SV Germania Fritzlar II gegen die Bundesliga-Reserve der HSG Bensheim/Auerbach (So. 14.30 Uhr, KHS-Halle) in der Handball-Oberliga sind alles andere als gut.

„Die Grippewelle hat uns voll erwischt“, sagt SVG-Coach Gunnar Kliesch. Am Mittwoch musste sogar das Training abgesagt werden. Zudem haben die Domstädterinnen das 23:40-Debakel gegen Tabellenführer HSG Rodgau Nieder-Roden in den Knochen.

Dennoch sieht Kliesch dem Spiel mit hohen Erwartungen entgegen: „Wir haben die schwache Leistung aus dem Rodgau-Spiel aufgearbeitet.“ Vor allem die Einstellung während der Niederlage störte den Übungsleiter. Doch er ist sich sicher: „Am Sonntag wird eine ganz andere Germania an den Start gehen.“

Trotzdem erwartet die Domstädterinnen im Duell der beiden Aufsteiger keine leichte Aufgabe. Bensheim stellt eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die vor allem von ihrer Schnelligkeit lebt. Der treffsichere Rückraum um Nina Rädge (38 Tore), Ingrid Bartaseviciene (24) und Marie Schmidt (22) ist besonders über die zweite Welle nur schwer zu stoppen. Hier braucht die SVG-Defensive um Johanna Fischer und Alina Küster ein schnelles Rückzugsverhalten, um einfache Gegentore zu verhindern.

In der Offensive muss die Germania die technischen Fehler abstellen, die die Gegner zuletzt zu einfachen Kontern einluden. Zudem müssen Maxie Hauschild und Co. mehr Spielwitz an den Tag legen und dürfen nicht nur auf Klasse von Fischer vertrauen. Hier sind vor allem Theresa Werner und Hannah Grothnes gefragt anstelle der etatmäßigen Regisseurin Jana Hoppe (Knieverletzung) gefragt. (mm)