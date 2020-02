Trainer Kauffeld: Wir dürfen uns von der guten Ausgangslage nicht blenden lassen

Weiter ohne die verletzten Christoph Koch und Benedikt Hütt, aber erneut mit Rückkehrer Stephan Untermann reist Oberliga-Tabellenführer ESG Gensungen/Felsberg zur MSG Umstadt/Habitzheim.

Wenn eine Mannschaft neun Spieltage vor Schluss die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung anführt und auf dem besten Weg Richtung Meisterschaft ist, schlägt die Stunde der Mahner. Eine Rolle, die Arnd Kauffeld voll angenommen hat. „Wir dürfen uns von der guten Ausgangslage nicht blenden lassen“, sagt der Trainer der ESG Gensungen/Felsberg, Spitzenreiter der Handball-Oberliga. Denn: „Die Saison ist noch lang, dann kann noch viel passieren.“ Schon am Sonntag (Anwurf 18 Uhr) bei der MSG Umstadt/Habitzheim, die zwar nach vier Niederlagen in Folge in akuter Abstiegsgefahr schwebt, aber zu Hause immer für einen Coup gut ist.

Das mussten bei ihren Niederlagen die Spitzenteams von Dotzheim und Bruchköbel erfahren, Verfolger Offenbach kam beim 26:26 mit einem blauen Auge davon. Im letzten Spiel in Wettenberg zeigte die MSG 54 Minuten lang(24:23), was sie in Bestbesetzung leisten kann, ehe sie auf der Zielgeraden einbrach (24:26). Also machte Spielertrainer Marko Sokicic durchaus einen „Aufwärtstrend“ bei seinen Schützlingen aus. Und will nun gegen den Tabellenführer „gut aussehen“, ohne die Ausgangsposition aus den Augen zu verlieren: „Wir sind Außenseiter.“

Natürlich nimmt sein Kollege die Favoritenrolle an, warnt aber vor der „individuellen Stärke“ der Gastgeber. Gemeint sind beispielsweise der erfahrene Torwart Marcel Bolling, der im Hinspiel (24:29) mit 20 Paraden glänzte. Oder der umtriebige Mittelmann David Acic. Auch Kreisläufer David Lubar verfügt über Drittliga-Erfahrung.

Die Gensunger müssen weiter auf die verletzten Christoph Koch sowie Benedikt Hütt verzichten, können aer wieder auf Stephan Untermann zurück greifen. Gegen die 3:2:1-Deckung der Südhessen ist neben Ballsicherheit Mut, in die Lücken der gegnerischen Abwehr zu stoßen, gefragt. Und - für den ESG-Coach am wichtigsten - „sich voll auf das Spiel und den Gegner zu konzentrieren“. Nur so kann der Auswärtsnimbus (und der komfortable Vorsprung) der Edertaler gewahrt bleiben.