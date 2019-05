Ost-/Mosheim in der Landesliga-Relegation zuerst beim HSC Zierenberg

Handball

+ © Richard Kasiewcz Hoffnungsträger: Janik Hagemann, Gegenstoßspezialist des TSV Ost-/Mosheim. © Richard Kasiewcz

Ostheim – Jetzt geht es für den TSV Ost-/Mosheim um alles: Am Freitag (19.30 Uhr, Zierenberg) startet der Bezirksoberliga-Zweite gegen den HSC Zierenberg in die Relegation zur Handball-Landesliga. Das Rückspiel findet zwei Tage später am Sonntag um 16 Uhr in der Hochlandhalle in Ostheim statt.