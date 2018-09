Svenja Lachnit beim Sieg des TSV Wollrode nicht zu stoppen

Schwalm-Eder. Ein Kraftkat in der Schlussphase bescherte Handball-Landesligist MSG Körle/Guxhagen noch 31:30 gegen Rotenburg.

Landesliga Männer:

MSG Körle/Guxhagen - TG Rotenburg 31:30 (12:15). 50 Minuten lang lagen die MSGer in eigener Halle zurück, doch am Ende erkämpften das Team von Trainer Udo Horn den ersten Saisonsieg. „In den letzten 10 Minuten haben wir das Heft des Handelns in die Hand genommen und am Ende auch verdient gewonnen“, befand Horn. In der ersten Halbzeit hatte die MSG-Abwehr einige Probleme mit der Achse T. Balic/B. Balic. Doch nach einer Abwehrumstellung - Nico Imke kümmerte sich nun intensiver um Rückraumspieler Tomislav Balic - wurde es besser. In der entscheidenden Phase waren es dann Christian Schade (9 Tore) und Spielmacher Thore Schröder, die das Spiel zugunsten der Guxhagener entschieden.

Ein Sonderlob gab es für Schröder, der für den MSG-Coach der Hauptverantwortliche für die Initialzündung im MSG-Angriff war: „Er hat sehr gut den Kreis bedient und seine Nebenleute eingesetzt.“ Ebenfalls überzeugen konnten der junge Marius Paske und Max Bieber, die den Körler Mittelblock stellten.

In der hitzigen Schlussphase vergab der ansonsten gut aufgelegte Janik Lanatowitz eine Minute vor Schluss einen Strafwurf und damit die Entscheidung. Doch Christian Schade blockte Rotenburgs letzten Wurf und sicherte den MSG-Sieg. Tore MSG: Paske 3, Schade 9/2, Imke 1, Ploch 4, Lanatowitz 9/4, Bieber 1, Griesel 1, Schröder 3.

Landesliga Frauen:

HSG Großenlüder/Hainzell - TSV Wollrode 31:33 (19:17). Bis zur 40. Minute (26:22) sah alles nach einem Sieg der Gastgeber aus. Dann nahm TSV-Trainerin Margret Schmidt eine Auszeit und diese wirkte wie ein Weckruf für ihr Team. Die Abwehr stand nun deutlich besser und ließ in den letzten 20 Minuten nur noch vier Gegentore zu. Im Angriff ging der Rückraum um Laura Klipp (5 Tore) und vor allem Svenja Lachnit (11) voran. Zudem bewies Lachnit Nervenstärke und blieb bei all ihren sieben Strafwürfen ohne Fehlversuch.

„Wir hatten zu Beginn Probleme mit dem erweiterten Gegenstoß der HSG, aber darauf haben wir unsl immer besser eingestellt“, erklärte Schmidt das Comeback ihrer Mannschaft. Und lobte dessen kämpferische Leistung. Tore TSV: Bartalos 3, Klipp 5, Klotzzsche 2/1, Schneider 2, Huy 3, Lachnit 11/6, Ködel 4, Friedrich 2, Haupt 1.

HSG Hoof/Sand/Wolfhagen - FSG Körle/Guxhagen 37:24 (17:10). Stark dezimiert angetreten war die FSG beim amtierenden Meister ohne Chance. Es halfen zwar Ivonne Hildebrand und Karina Bamberger aus der zweiten Mannschaft aus. Doch im Laufe des Spiels schieden Torjägerin Selina Schneider und Torhüterin Verena Reichmann ebenfalls aus.

„Neben dem Verletzungspech haben wir einfach zu viele technische Fehler im Aufbau gemacht“, erklärte FSG-Coach Oliver Fritzschner. So setzte sich Hoof durch Gegenstoßtore immer weiter ab. Tore FSG: Becker 4, Schneider 1, Pollmer 1, Kördel 7/1, Hildebrand 3, Bachmann 1, Pape 4, Geßner 3. (mm)