Handballerinnen bereiten sich auf die zweite Bundesliga vor

Von der U 20-Weltmeisterschaft in Ungarn zurück: Iva van der Linden

Kirchhof. Seit einer Woche befinden sich die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof in der entscheidenden Phase der Vorbereitung auf die 2. Bundesliga.

„Die Mädels haben individuell viel gemacht, sodass wir jetzt mehr mit dem Ball machen können als noch vor einem Jahr“, lobt Trainer Christian Denk. Mit Michelle Urbicht, Sandra Szary und Alena Breiding sind drei der vier Neuzugänge fleißig dabei. Auch dank einer Teambuilding-Maßnahme mit Wildwasser-Rafting im Kanupark Markkleeberg. Das zweite Trainingslager führt die SG 09 nun am Samstag an die Mosel. Kirchhof ist Ehrengast bei Oberligist TV Moselweiß und bestreitet ab 16 Uhr ein Einlagespiel. Zustande kam der Kontakt über den ehemaligen Fanclub der Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern (von 1999 bis 2016 stets 1. und 2. Liga, dann Rückzug), dem Ex-Verein von SG-Torjägerin Diana Sabljak.

Van der Linden nun dabei

An der Mosel ist das Team erstmals komplett. Iva van der Linden, die vierte Neue, ist von der U 20-Weltmeisterschaft in Ungarn zurück. Die Holländerin (kam von Virto Quintus) hat mit ihrer Mannschaft ein starkes Turnier gespielt und wurde Fünfte. Deutschland musste sich mit dem 13. Platz begnügen.

In der Gruppenphase siegte Holland gegen Paraguay (47:25), Angola (37:21), Rumänien (29:27), spielte 34:34 gegen Japan und unterlag Dänemark 24:25. Im Achtelfinale gewannen van der Linden und Co. 30:22 gegen Schweden, ehe sie Russland 26:28 unterlagen. In den Platzierungsspielen gab es zwei Siege (29:23 gegen Frankreich, 32:28 gegen Dänemark). Weltmeister wurde Ungarn vor 5500 Zuschauern mit 28:22 gegen Norwegen.