Handballerinnen der SG 09 Kirchhof haben eigene Hymne 

Melsungen. Die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof haben eine eigene Hymne. Die Spielerinnen wirken bei „Heja Heja SG“ sogar als Chorsängerinnen mit.

Das Ergebnis wird dem Publikum am Samstag (18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) beim Zweitliga-Heimspiel gegen den DJK/MJC Trier präsentiert. Einiges anhören musste sich das Team zuletzt auch von Trainer Christian Denk. Denn beim 25:32 in Nürtingen vor der Osterpause zeigte der starke Aufsteiger eine ganz schwache Leistung.

„Da hat uns jegliche Aggressivität gefehlt. Deswegen haben wir nun einiges gutzumachen“, sagt Denk und ergänzt mit Blick auf den möglichen Klassenerhalt: „Die Tür ist weit auf. Jetzt müssen wir sie hinter uns zumachen, noch sind wir nicht durch.“

22 Punkte hat die SG 09 sechs Spiele vor Rundenschluss gesammelt. Das sind fünf Zähler bei deutlich besserer Tordifferenz gegenüber der eng beieinander liegenden Konkurrenz von BSV Sachsen-Zwickau, SV Werder Bremen, HSG Hannover-Badenstedt und eben Trier, die alle 17 Punkte auf der Habenseite wissen. Ein Sieg gegen den Deutschen Meister von 2003 – und Kirchhof müsste den Blick in dieser Serie wohl nicht mehr nach unten richten.

Mit dem Team von der Mosel kommt nun ein Gegner, der nach vier Niederlagen in Folge mit dem Rücken zur Wand steht. Konsequenz: Coach Andy Palm wurde entlassen. Bis zum Saisonende fungiert seit Donnerstag Ralf Martin als Interimslösung. Das ist ein Trierer Urgestein und zugleich Trainer der fünftklassigen Männer des DJK/MJC.

„Für uns ist das ungünstig, denn nun stehen die Spielerinnen in der Pflicht und werden sich gegen uns zerreißen“, glaubt Denk. Schon im Hinspiel (35:32) vor 1180 Zuschauern spielten die Rheinland-Pfälzer den letzten Akkord.

Revanche ist also angesagt. Dabei muss es das Team richten, das in Nürtingen enttäuschte und anschließend eine Standpauke kassierte. Es fehlen weiterhin Karolina Bijan und Hannah Grothnes (beide Aufbautraining). Aus der Anfangssieben rückt zunächst Franziska Ringleb, die laut Denk in Nürtingen einer der wenigen Lichtblicke war. Auf Halbrechts soll entweder Kim Mai, was eine Variante mit zwei Kreisläuferinnen zur Folge hätte, oder die technisch versierte Leona Svirakova die erste Geige spielen.

Musik drin ist auch im Duell zwischen den Pfosten. Da die formstarke Frederikke Siggaard und die etatmäßige Nummer eins Katarzyna Demianczuk in Nürtingen kein Faktor waren, lässt Christian Denk offen, wer dem Kirchhof-Chor den Rücken freihalten soll.