Heimspielpremiere für den FC Körle nach Achtungserfolg

Eine Niederlage, die Mut macht. Fühlten sich nach dem 0:7 in Hünfeld noch die Unkenrufer bestätigt, so wird das 1:2 in Flieden überall als Achtungserfolg gewürdigt.

Aber am heutigen Mittwoch (19 Uhr) müssen die Fußballer des FC Körle beweisen, dass der Auftritt in Osthessen keine Ausnahme war, denn heute steht der Fußball-Verbandsligist gegen den SV Adler Weidenhausen vor einer mindestens ebenso schweren Aufgabe.

Dieser Mittwoch ist für die Körler ein historischer Tag, denn der FC bestreitet erstmals ein Heimspiel als Verbandsligist. Genauso wie in Hünfeld und in Flieden spielt der FC die Rolle des Außenseiters, zumal die Gäste aus dem Werra-Meißner-Kreis mit einer erfahrenen Mannschaft kommen.

Der SV Adler setzt zudem auf einen herausragenden Torjäger, denn Sören Gonnermann trifft fast immer. Die Quote des ewigen Torschützenkönigs ist nach nunmehr 225 Treffern in 236 Verbandsliga-Spielen seit 2011 so imponierend, dass den Körlern Angst und Bange werden könnte, aber Teame Andezion sagt: „Wir kennen Gonnermanns Stärken und wissen, was zu tun ist.“

Sonderlob für Zweikampfverhalten

Der FC-Trainer weiß auch, was in Flieden gut war und in welchem Bereich sich sein Team verbessern muss. Angetan war Andezion vor allem vom defensiven Zweikampfverhalten. „Es hat mir gefallen, dass die Fliedener bei der Ballannahme so geschickt gestört wurden, dass sie sich nicht frei entfalten konnten“, sagt der 39-Jährige, der natürlich weiß, dass eine stabile Defensive allein keine Spiele gewinnt. „Auch wenn wir den Ball haben, muss jeder Akteur am Spiel teilnehmen. Und wenn sich eine Konterchance bietet, muss sie konsequent zu Ende gespielt werden“, fordert der Coach, der froh ist, auf einen erfahrenen Leistungsträger setzen zu können.

Eugen Wagner ist mittlerweile 35 und hat in mehr als 100 Hessenliga-Spielen für den OSC Vellmar, den KSV Baunatal und den FSC Lohfelden seine Klasse bewiesen. Nun will er sich nochmal quälen, um mit Körle die Mission Klassenerhalt in Angriff zu nehmen. „Wenn wir es schaffen, in jedem Spiel unsere Leistungsgrenze zu erreichen, ist der Klassenerhalt möglich“, sagt der Mittelfeldspieler, dessen Fitness auch auf einer außergewöhnlichen Disziplin beruht. Wagner hat innerhalb eines halben Jahres zehn Kilo abgespeckt.

Unterdessen ist Maikel Buchenau froh darüber, dass Körle in Flieden so stark aufgetrumpft hat. Dies entbindet den Adler-Trainer von der Aufgabe, seine Spieler vor dem Gegner zu warnen. „Nach dem Achtungserfolg in Flieden wird niemand Körle unterschätzen“, sagt Buchenau, der seine Mannschaft nicht in Bestbesetzung präsentieren kann. Während Manuel Toro Moreno Urlaub macht, fehlen Tim und Jan Gonnermann verletzt.

Weidenhausens Trainer war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 3:0-Sieg gegen Eichenzell zufrieden und will mit einem Erfolg in Körle die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen. Buchenau glaubt, dass seine Mannschaft in der Spitzengruppe bestehen kann, sagt aber auch: „An Hünfeld und Flieden werden wir wohl nicht vorbei kommen.“