Herpe gibt den Sechser: TSV Wabern ersatzgeschwächt in Fulda gefordert

Von: Sebastian Schmidt

Startelfkandidat: Waberns Dennis Neumann. © Bernd Krommes

Die Lust auf Lob hält sich bei Patrick Herpe in Grenzen. „Dafür können wir uns nichts kaufen“, sagt der Spielertrainer des TSV Wabern, der mit seinem Team Hessenliga-Absteiger SV Buchonia Flieden beim 0:1 in der Fußball-Verbandsliga einen Kampf auf Augenhöhe lieferte.

Wabern – Und nun klare Ziele für die anstehenden beiden englischen Wochen hat, die (Mi. 18.45 Uhr) bei der SG Johannesberg beginnen. „Sechs Punkte aus den kommenden vier Spielen wären nicht verkehrt“, sagt der 29-Jährige. Wohlwissend, dass die beiden Partien in Osthessen (am Samstag geht es nach Eichenzell) und die folgenden Heimspiele gegen den FSV Dörnberg (24. August) und die SG Barockstadt II (28. August) eine Kraftprobe werden.

Auch wegen des Bärendiensts von Marius Rohde. Denn der 22-Jährige flog gegen Flieden wegen Reklamierens bereits zum vierten Mal im Seniorenbereich vom Platz. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres beim TSV, zuvor zweimal beim KSV Hessen II. „Marius ist in den nächsten Wochen in der Bringschuld“, betont Herpe nach einem ernsten Gespräch mit dem spielstarken Mittelfeldakteur. Der somit für ein absolutes Vakuum im Achterbereich sorgt. Denn Jan Luca Schmeer (Bänderverletzung) und dessen tadelloser Ersatz Adrian Herdt (muss arbeiten) fehlen ebenso.

Systemumstellung und frische Kräfte

Konsequenz: eine Systemumstellung auf 4:2:3:1 oder 4:4:2. Einhergehend damit, dass Herpe neben Kapitän Andreas Schluckebier den zweiten Sechser geben wird. Und der Chance für Dennis Neumann sowie Enes Sezer, sich erstmals von Beginn an neben und hinter Torjäger Fabian Korell zu beweisen.

Der Gegner aus dem Fuldaer Stadtteil hat im Sommer acht Mann um den Routinier Niklas Zeller (Bad Soden) verloren und ist nun nicht mehr so breit besetzt. Zum Auftakt gewann die SG gegen Neuling Klei/Hun/Do mit 4:2 und war beim 2:4 in Willingen chancenlos. Im Vergleich dazu wird mit der Rückkehr des 39-Jährigen Radek Görner gerechnet, der den Angriff um Jan Henrik Wolf stärken könnte. Der Neuzugang (von FT Fulda) gilt als technisch versiert, abschlussstark und ist ein Standardspezialist. Und spielte bis Ende 2016 mit Herpe in Schwalmstadt. (Sebastian Schmidt)