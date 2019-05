Schwaab und Hertel sorgen für 2:0-Erfolg von Viktoria Großenenglis

Großenenglis - Besser hätte es für den TuS Viktoria Großenenglis zum Abschluss der Frauenfußball-Hessenligasaison kaum laufen können: Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg über die SG Bornheim/GW verabschieden sich die Borkenerinnen in die Sommerpause.

Auch ohne die Stammspielerinnen Carina Jäger und Lea Unzicker zeigte das Team von Trainer Döring eine über weite Strecken engagierte Leistung und hätte bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse sorgen müssen. Johanna Pospich und Sophie Trost vergaben allerdings Riesenchancen zur Führung.

Dass die Heimelf trotzdem diesmal nicht in Rückstand geriet, lag an der sattelfelsten Defensive um Luisa Winter, Julia Stemmler und Lara Wessel sowie davor Laura Festor. Und falls die Abwehrreihe überwunden wurde, zeichnete Torhüterin Celine Ziegler mit Paraden aus. Sie reagierte kurz vor der Pause gegen die Durchgebrochene Laura Predoi prächtig. Die Folge: Zum vierten Mal blieb die Viktoria gegentorlos.

Eine Führung für die Südhessen wäre allerdings schmeichelhaft gewesen, denn auch nach dem Wechsel hatten die Gastgeberinnen die klareren Möglichkeiten. Aber sogar ein an Julia Faupel verursachter Foulelfmeter sollte nicht reingehen: Jana Schwaab traf die Latte. Angetrieben von den eingewechselten Nina Dietrich (für Pospich) und Luise Hertel (für Trost), die beide ihre Abschiedsvorstellung gaben, gelang dann doch das 1:0: Anna-Lena Wagners Hereingabe schob Schwaab zur Führung ein (66.).

Danach kam der TuS durch präzise Pässe von Rojin Balica zu weiteren Torannäherungen. Eine davon nutzte ausgerechnet Hertel (78.), die sich nun auf ihr Studium freut. Und auch Dietrich hätte sich selbst mit einem Tor beschenken können. Die Neuverpflichtung des KSV Hessen Kassel zielte jedoch aus vier Metern zu hoch. Was aber an der Partystimmung im Anschluss nichts mehr änderte.

„Wir haben uns noch mal richtig gesteigert. Das war ein positiver Abschluss der Saison“, stellte Daniel Döring zufrieden fest. Und konnte sich in der Endabrechnung über den achten Platz freuen, wobei die Mannschaft in ihrem dritten Hessenliga-Jahr nur zwei Punkte weniger holte als in der Spielzeit zuvor.