Großenenglis mit Lockerheit zum ersten Dreier in 2019?

Großenenglis – Enges Duell vorprogrammiert: Schon zwei Mal in dieser Saison standen sich Frauenfußball-Hessenligist TuS Viktoria Großenenglis und MFFC Wiesbaden in Partien auf Augenhöhe gegenüber.

Im Hinspiel in der Landeshauptstadt setzten sich die Borkenerinnen mit 2:1 durch. Zwei Monate später revanchierte sich der Tabellenvorletzte im Hessenpokal mit einem 1:0. Nun folgt das dritte Aufeinandertreffen (Sa. 17 Uhr).

Und wieder erwartet TuS-Trainer Daniel Döring ein bis zum Schluss spannendes Spiel: „Der Gegner ist besser als der Tabellenstand. Das wird komplett anders als beim lockeren Sieg vor einer Woche.“ Denn das Auswärtsteam tritt – ungewöhnlich für einen Abstiegskandidaten – in einem 4:2:4-System sehr offensiv auf. Dabei vergessen die Gäste jedoch häufig das Toreschießen. Erst 16 Treffer, davon deren drei von Mittelfeldspielerin Michelle Cardoso, stehen zu Buche.

Die Viktoria hingegen legte ihre Ladehemmung zuletzt dank Anna-Lena Wagner ab, die allerdings diesmal ebenso wie Julia Faupel und Rojjn Balica urlaubsbedingt fehlen wird. Hinzu gesellen sich die möglichen Ausfälle von Mareike Wanner (Arbeit), Nikola Körbel (Bänderverletzung) sowie der angeschlagenen Luise Hertel und Lara Wessel, bei denen zumindest eine Chance auf einen Teilzeiteinsatz besteht.

Das heißt: Nur zehn fitte Spielerinnen stehen bisher für Samstag zur Verfügung. Was Döring jedoch gelassen zur Kenntnis nimmt: „Da die Klasse gesichert ist, werden wir das Spiel mit einer Portion Lockerheit angehen. Trotzdem wollen wir in der Saison natürlich noch das Bestmögliche rausholen.“ Denn Wettbewerbsverzerrung will sich der 34-Jährige nicht nachsagen lassen.

Noch unklar ist, ob der TuS-Coach wieder auf die gut funktionierende Dreierkette mit einer Doppelsechs davor setzt, um Spielmacherin Jana Schwaab mehr Freiheiten für kreative Momente im Offensivspiel zu geben. Damit die Möglichkeit erhöht wird, dass die treuen Viktoria-Zuschauer den ersten Heimerfolg in diesem Jahr bejubeln dürfen.