Schwaab rettet Viktoria Großenenglis 3:3 gegen Wiesbaden

Frauenfußball-Hessenligist TuS Viktoria Großenenglis hat den Angriff des Tabellenvorletzten MFFC Wiesbaden abgewehrt und sich ein 3:3 (1:1) verdient.

Ein Unentschieden, das im Großenengliser Lager durchaus für Freude sorgte, weil mit Nikola Körbel (Bänderriss), Julia Faupel, Rojin Balica (beide Urlaub) und Anna-Lena Wagner vier Stammkräfte zu ersetzen waren. „Ich muss meiner Mannschaft aufgrund ihrer tollen Einstellung ein Kompliment machen“, lobte TuS-Trainer Daniel Döring.

Großenenglis fand über Kampf ins Spiel. Die Wiesbadenerinnen von Coach Mike Machwirth starteten mit Blick sehr konzentriert. Vor allem die stark aufspielende Julia Schienke und die wieselflinke Carla Nehm stellten die Abwehr des TuS vor einige Probleme. So in der elften Minute, als Nehm allein auf Torhüterin Celine Ziegler zulief, die den Winkel geschickt verkürzte. Sechs Minuten später hatten die Gäste Pech, weil Franziska Elfers am Querbalken scheiterte.

Im Gegenzug fiel wie aus dem Nichts die Führung für die Viktoria. Nach einem weiten Abschlag kam Torhüterin Svenja Rode an den Ball, schoss Jana Schwaab an und diese hatte plötzlich freie Bahn und keine Mühe, auf 1:0 zu stellen (27.). Danach folgte ein offener Schlagabtausch. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff traf Alina Michaelis zum 1:1.

Nach dem Wechsel dominierten die Gastgeberinnen und wurden belohnt. Laura Festor stand goldrichtig, um sehenswert per Kopfball das 2:1 zu markieren (50.). Danach steigerten sich die Gäste. Julia Schienke krönte ihre gute Leistung per Doppelschlag (72., 74.). Großenenglis raffte sich nochmals auf und hatte mit Schwaab, der ihr 14. Saisontor glückte, das Ass zum 3:3 im Ärmel (84.).

