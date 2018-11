Schwaab und Ziegler sichern Großenenglis 2:2 in Lollar

Lollar. Das war ein tolles Zeichen zum Hessenliga-Jahresabschluss: Der ohne vier Leistungsträgerinnen angetretene TuS Viktoria Großenenglis sicherte sich dank einer starken Mannschaftsleistung ein 2:2 (2:1)-Unentschieden bei Eintracht Lollar.

Nach zwei verlorenen Partien zuletzt festigten die Borkenerinnen mit dem Punktgewinn einen souveränen Mittelfeldplatz. Vor allem auf die zweite Reihe konnte sich Viktoria-Trainer Daniel Döring verlassen. Zum einen Lara Wessel, die die verhinderte Julia Faupel gut vertrat und kurz vor Schluss beinahe den Siegtreffer erzielt hätte (88.). Zum anderen Rückkehrerin Mareike Wanner und Lisa Heideroth, die beide nach ihren Einwechslungen für die angeschlagene Julia Stemmler (15.) und Luise Hertel (65.) das Kampfspiel annahmen. „Alle haben sich super in die Mannschaft eingefügt. Wir wollten 20 Punkte holen, das ist uns gelungen“, zog die TuS-Vorsitzende Birgitt Faßhauer ein positives Fazit.

In der ersten Halbzeit wurden die Gäste durch Nadelstiche immer wieder torgefährlich. So auch beim 1:0 durch die herausragende Jana Schwaab. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte setzte Carina Jäger die Zehnerin ein, die sich gegen drei Eintracht-Verteidigerinnen behauptete und aus 20 Metern präzise ins Eck traf (25.). Nicht ganz so herausfordernd der zweite Treffer für die 19-Jährige: Nach einem Konter legte Pospich quer auf Schwaab, die sich das 2:0 und ihren elften Saisontreffer nicht nehmen ließ (35.). Dass es jedoch nicht bei der perfekten ersten Hälfte blieb, war dem Gegentreffer kurz vor der Pause geschuldet. Michelle Knapp nutzte einen Fehler zum 1:2 (42.).

Danach hielt die Viktoria-Defensive lange dem immer höher werdenden Druck der Gastgeberinnen stand. Nach 70 Minuten war es dann aber doch soweit: Eine Hereingabe von der rechten Seite fand Angreiferin Johanna Straube - 2:2 (70.). In der Schlussphase stand Torhüterin Ziegler unter Dauerbeschuss, hielt diesem aber bravourös stand. Viermal parierte die 16-Jährige überragend, zweimal davon in Eins-gegen-Eins-Duellen. Und sicherte damit den Punktgewinn für das wiedererstarkte Döring-Team.