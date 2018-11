TuS Viktoria Großenenglis mit Balica ins letzte Heimspiel

Großenenglis. Im letzten Heimauftritt des Jahres wartet auf den TuS Viktoria Großenenglis (6.) ein Topteam der Frauenfußball-Hessenliga. Der Tabellendritte TSG Neu-Isenburg gastiert bei den Borkenerinnen (Sa. 15 Uhr).

Die allerdings mit einem Sieg zu den Südhessinnen punktemäßig aufschließen könnten. Was für Viktoria-Trainer Daniel Döring aber keine leichte Aufgabe darstellt: „Der Gegner ist taktisch gut. Sie lassen sich von unserem Pressing nicht aus der Ruhe bringen.“ Bemerkenswert, denn die offensivstarken Gäste um Torjägerin Sanne Martens (elf Treffer) sind in der Vorsaison fast abgestiegen. Als Drittletzter blieben sie nur in der Liga, weil es aus der Regionalliga keinen Absteiger in die Hessenliga gab.

Umso überraschender ist es demnach, dass die Mannschaft der neuen Trainerin Simone Hartmann nun zu den Spitzenteams gehört. Zuletzt stemmte sich die Elf um Kapitänin Sabrina Frank sowie die Torschützinnen Katharina Droszcz und Damla Bulut gegen den Zweiten Opel Rüsselsheim (3:4) bis zum Ende gegen die Niederlage.

Trotz der starken Form des Auswärtsteams wittert der TuS-Coach seine Chance: „Auf kleineren Rasenplätzen wie bei uns tun sie sich öfters mal schwer. Eine gute Möglichkeit also, den Heimabschluss positiv zu gestalten.“ Vorausgesetzt die Gastgeberinnen knüpfen an ihre starken Auftritte im September und Oktober an. Nicht wie zuletzt bei der (allerdings zu hoch ausgefallenen) 1:5-Klatsche in Lütter, als von Beginn an die Konzentration in den Zweikämpfen fehlte.

Taktik ist noch offen

Im Vergleich zur vorherigen Partie fällt nun Angreiferin Sophie Trost (Entzündung im Knie) aus und hat dadurch Winterpause. Damit wäre entweder ein System mit nur einer Spitze (Johanna Pospich) oder ein Doppelsturm mit der vorrückenden Jana Schwaab als zweite hängende Angreiferin denkbar. Auf der Doppelsechs stünde bei beiden Alternativen (4:4:2 oder 4:5:1) Rückkehrerin Rojin Balica bereit.

Auch aus der zweiten Mannschaft dürfen sich einige Akteurinnen wieder Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Um zu helfen, das sowieso schon gute Gefühl nach der ersten Saisonhälfte mit in die Winterpause zu transportieren und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. (fsx)