TuS Viktoria Großenenglis mit Rückenwind ins erste Heimspiel

Das gab es noch nie: Ohne einen Sieg aus den ersten drei Spieltagen startete der TuS Viktoria Großenenglis in die Frauenfußball-Hessenliga.

Nach einem Punkt aus drei Auswärtsspielen haben sich die Borkenerinnen vorgenommen, die Statistik in den zwei kommenden Heimspielen aufzubessern. Zunächst steht die Partie gegen Aufsteiger TSV Pilgerzell an (Sa. 17 Uhr).

In die der Tabellenzehnte trotz niedriger Punktausbeute ohne Verunsicherung geht. Denn nach der verdienten Niederlage bei Tabellenführer Offenbach raffte sich die Viktoria auf und war, obwohl ein Heimrechttausch vorgenommen wurde, sowohl in Lollar als auch in Rüsselsheim auf Kunstrasen ebenbürtig. Die Niederlage bei den Opelanerinnen, als erst in den Schlussminuten das 1:2 fiel, ist spätestens seit Dienstag vergessen.

Im Viertelfinale des Regionalpokals ließ die Mannschaft von Trainer Daniel Döring Gruppenligist TSV Flechtdorf beim 9:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance. „Das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Den Schwung wollen wir nun mit in die Liga nehmen und offensiv die Partie bestimmen“, sagt die formstarke Flügelspielerin Anna-Lena Wagner. Nicht nur die Vierfachtorschützin profitierte von der veränderten Formation, auch Jana Schwaab, Carina Jäger und Sophie Trost (3) kamen mit ihren Toren im offensiven 4:2:3:1-System besser zur Geltung. Außerdem erfreulich: Mit Malin Wagner feierte eine Nachwuchskraft ein 30-minütiges Debüt.

Coach Döring schätzt die Partie als richtungsweisend ein. Aus beruflichen Gründen fehlt der 35-Jährige aber und wird mal wieder von Ex-Trainer Andreas Käßner vertreten. Auf die Osthessinnen, die als souveräner Meister mit fünf Punkten Vorsprung aufgestiegen sind, traf der TuS bereits zu Verbandsliga-Zeiten und hatte damals keine Probleme (6:0, 4:0).

Doch diesmal wird der von Marcus Neugebauer trainierte Aufsteiger größeren Widerstand leisten, was schon durch die bisherigen Ergebnisse (2:0 gegen Wetzlar II, 1:1 in Rüsselsheim) deutlich wurde. Die Gastgeberinnen wollen neben der Systemänderung auch mit einer starken Präsenz in den Zweikämpfen und einer hohen Laufbereitschaft auftreten, um in der Tabelle mit dem Neuling gleichzuziehen.