Viktoria Großenenglis besiegt Marburg in letzter Minute

Großenenglis. Welch ein Herzschlagfinale: Dank des Strafstoßtreffers von Jana Schwaab in der Nachspielzeit feierte der TuS Viktoria Großenenglis einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen SF/BG Marburg in der Frauenfußball-Hessenliga.

Ein Tor, das der Startschuss zur Party für die anschließende Kirmesfeier in Großenenglis war. Allerdings: Die Elfmeter-Entscheidung kam nicht nur spät, sondern auch wegen der Entstehung glücklich zustande. „Ich hatte etwas Körperkontakt gespürt. Weiß nicht, ob man den geben kann“, bewertete Julia Faupel die entscheidende Szene, als BG-Verteidigerin Giulia Sortino im Zweikampf zunächst den Ball spielte.

Das erhitzte so richtig die Gemüter. Denn nachdem Schwaab zum 2:1 verwandelt hatte, ließ sich Gäste-Torfrau Goy von den Zuschauern der Gastgeberinnen provozieren und sah nach dem Schlusspfiff, weil sie sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ.

Auch an der zweiten strittigen Entscheidung war Faupel beteiligt. Janina Hutera wurde nach einem Foulspiel an der Flügelspielerin zunächst verwarnt und binnen weniger Sekunden wegen Reklamierens vom Platz gestellt (73.). Danach ging es in der letzten Viertelstunde hin und her. „Auf beiden Seiten hätte das Siegtor fallen können“, wusste TuS-Trainer Daniel Döring. Doch weder Faupel, die bei einer Doppelchance zunächst den Pfosten traf und dann an der klasse parierenden Theresa Goy scheiterte (85.), noch auf der Gegenseite Selena Botthof (88., 90+2.) sowie Lara-Maria Schürmann (90+3.) brachten den Ball an der überragenden Viktoria-Torhüterin Celine Ziegler vorbei ins Netz.

Starke Torhüterleistung

Ganz zur Freude der einzigen waschechten Großenengliserin im Team, Lea Unzicker: „Celine hat uns das Spiel gerettet. Dank ihr können wir mit dem gesamten Verein ordentlich feiern gehen.“ Der 16-jährige Rückhalt spielte früher bei den Junioren von Neuental/Jesberg im Feld und könnte eigentlich noch bei den B-Mädchen mitwirken. Bemerkenswert, wie souverän und kompromisslos Ziegler nun in der Hessenliga der Frauen zu Werke geht.

Einzig Botthof schaffte es, die Torhüterin mit einem platzierten Abschluss zum 0:1 zu überwinden (41.). Nur Augenblicke später glich jedoch Standardexpertin Schwaab mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1 aus (42.). Und sollte in der Nachspielzeit per Elfmeter noch einen drauf setzen.

Viktoria:Ziegler - Festor, Stemmler (86. Körbel), Winter, Unzicker - Wagner (90. Hertel), Jäger, Schwaab, Faupel - Pospich (70. Balica), Trost.

Marburg:Goy - Striepecke, Tschischka, Hutera - Scheunemann, Nienhaus, Schürmann, Schmidt (46. Sortino) - Czerwinski (75. Bourgeois), Rocha Ferreira, Botthof.