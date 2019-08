Viktoria Großenenglis freut sich auf Hammer-Auftakt in Offenbach

Großenenglis – Diesmal ist die Vorfreude auf den Start der Frauenfußball-Hessenliga bei der TuS Viktoria Großenenglis besonders groß. Der Grund: Auftaktgegner Kickers Offenbach.

„Das ist ein Traditionsverein, den ich mit Profifußball verbinde. Für uns ist das gleich ein Höhepunkt“, stellt Viktoria-Trainer Daniel Döring vor der Auswärtspartie beim Aufsteiger fest (Sa. 16:30 Uhr).

Da die Kickers als spielstarker Neuling sogar um die Meisterschaft mitspielen könnten, sind die Rollen unklar. Zwar stellen die Borkenerinnen in ihrem vierten Hessenliga-Jahr das erfahrenere Team. Doch für die Gastgeberinnen spricht die Aufstiegs-Euphorie. Hinzu kommt ein neues Trainerduo bestehend aus dem ehemaligen OFC-Spieler Nicolai König und Johannes Munkelt.

Die bisher dank der Testspielsiege gegen die ehemaligen Hessenligisten FFC Frankfurt III (5:1) und Pfungstadt (3:2) mit ihrer Mannschaft noch ungeschlagen sind. Davon will sich das Döring-Team jedoch nicht beirren lassen, weshalb keine Änderungen in der gewohnt offensiven Spielweise mit viel Tempo und Pressing vorgesehen sind.

In der Vorbereitung hat sich bereits angedeutet, dass sich das Angriffsspiel der Viktoria weiterentwickelt hat: 39 Treffer erzielte die Viktoria in sechs Spielen. Dabei empfahl sich die 16-jährige B-Juniorin Jasmin Rustemeier für höhere Aufgaben. Und könnte womöglich postwendend ihr Hessenliga-Debüt geben, da Julia Faupel und Johanna Pospich nach Verletzungen noch Trainingsrückstand haben.

Mit Rojin Balica

„Im Angriff entwickeln wir wieder viel Torgefahr. Aber mit der Defensivarbeit bin ich noch nicht zufrieden“, verweist Döring auf die 16 Gegentreffer. Sechs Gegentore gab es allein schon beim Unentschieden gegen Verbandsligist Hessen Kassel. Trotz der Lücken in der Verteidigung lobt der 35-jährige Trainer Neuzugang Alina Diehl, die sich sofort in der Innenverteidigung etabliert hat. Davor wird Rojin Balica im Mittelfeld auflaufen, weil Sarah Landinghoff-Schmidt (Beruf) ebenso wie die langfristigen Ausfälle Luise Hertel (Studium) und Nikola Körbel (Knöchel-OP) fehlt.

Der letztjährige Trumpf im Kampf um den Klassenerhalt, Jana Schwaab, ist in toller Frühform und glänzte in den bisherigen Partien mit zwölf Treffern. Neben der Spielermacherin haben sich drei weitere bewährte Kräfte aufgedrängt: Sophie Trost, die ihr großes Potenzial als Torjägerin nun konstant unter Beweis stellen will, außerdem Julia Stemmler und Anna-Lena Wagner, die um ihren bedrohten Stammplatz kämpfen. Um beim Kracher-Auftakt in Offenbach mit dabei zu sein.